快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

歌林智能捕蚊燈上市 業界首創自動清潔功能

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
歌林SmartLin智能捕蚊燈四月上市 業界首創自動清潔功能。(圖：歌林提供)
歌林SmartLin智能捕蚊燈四月上市 業界首創自動清潔功能。(圖：歌林提供)

憶聲電子旗下歌林品牌，持續推出各項「智能化」商品，貼近消費者生活習慣，積極搶攻家電市場。台灣濕熱氣候，容易孳生蚊蟲，尤其近年來中南部登革熱疫情較險峻，為讓民眾提早準備防蚊，擁有舒適的居家環境，歌林品牌預計從4月起推出SmartLin智能捕蚊燈，不僅擁有LED照明、太陽能充電、防水等多功用，CP值高，更擁有業界首創自動清掃蚊體功能，讓消費者操作上更便捷、防蚊效果更顯著。

歌林表示，智能捕蚊燈外型雅致精美、輕巧好攜帶，平放、吊掛都適用，其智能定時掃蚊功能，操作時不需直接接觸皮膚，衛生、乾淨又俐落，並搭配誘蚊紫外線波長，除蚊效率高。

SmartLin智能捕蚊燈還擁有三段式LED照明功能，且搭配太陽能、USB兩種充電模式，更通過國際IPX防水等級4級認證，可防機體被濺濕，室內及野餐、郊遊、踏青或露營等戶外活動都實用，符合不同消費者使用需求。

近年來樂活風大行其道，愛好露營的族群興起，但許多民眾對野外蚊蟲叮咬，不勝其擾，加上目前營區充電裝置較不足，捕蚊設備難以發揮完整功能。對此，歌林特別設計全新SmartLin智能捕蚊燈，太陽能、USB都可支援充電，還具備防水功能，對愛好戶外活動的消費者是一大福音。

太陽能 露營 防蚊

延伸閱讀

Mac將採用Apple自家ARM處理器 郭明錤點名祥碩受惠

矽晶圓仍穩／中美晶 首季EPS估逾2元

以為RAM 越大手機越快？ 手機規格五大迷思你有嗎

太陽能屋頂材料未規範 考驗公安

相關新聞

元太董座李政昊：疫情趨緩後 電子貨架標籤將加速成長

E Ink元太科技(8069)今(27)日公布2019年第4季合併營收34.33億元，單季稅後純益6.13億元，每股純益...

友達高層搬風 面板業務分拆

友達（2409）加強力道衝刺「價值轉型」，力求在產業逆境中突圍，為展現轉型決心，日前進行組織重整，將面板業務一分為二，拆為消費應用策略事業總部，以及商用暨工業應用策略事業總部，透過分工更加明確，落實及加速價值轉型步調。

美中疫情口水戰 又濺到台積電

美、中之間的新冠肺炎疫情口水批評颱風尾掃到科技業，美國白宮再度傳出對華為新限制。路透社引述消息人士表示，白宮高級官員同意採取新措施，限制向華為提供晶片，恐連帶影響晶圓代工台積電（2330）。

台積電、聯電、世界 大啃委外訂單

在這一波新冠肺炎疫情推波助瀾之下，半導體產業走向製造外包或無晶圓商業模式腳步加快，晶圓龍頭台積電（2330）、世界先進（5347）、聯電（2303）等專業晶圓代工將優先受惠，大啖委外生產訂單。

白宮擬再出手限制華為 台積電再次掃到颱風尾

美、中新冠肺炎口水批評颱風尾掃到科技業，美國白宮再度傳出對華為新限制。路透社引述消息人士指出，白宮高級官員同意採取新措施...

張忠謀不為人知成就 啟發張淑芬天分鼓勵慈善

除了台積電外，台積電創辦人張忠謀自認為最近十幾年還有別的成就，啟發了太太張淑芬的繪畫天分，並鼓勵她的慈善事業，使她發展她...

疫情推波晶圓廠關閉潮？台積電、世界先進大啖委外訂單

新冠肺炎疫情肆虐、全球步入經濟衰退，晶圓廠將掀起一波關閉浪潮？根據半導體分析研究機構IC Insights調查，在越來越...

傳美擴大對華為出貨限制 台積電：不回答假設性問題

外電報導，川普政府高層官員已同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片。晶圓代工龍頭廠台積電表示，不回答假設性問題

鴻家軍FIT 產能達旺季水準

鴻海集團旗下FIT（鴻騰）昨（26）日召開業績發布會釋出展望。FIT提到，因應新冠病毒肺炎防疫，大陸廠區在做好防疫後逐步復工，目前復工已恢復達旺季的水準，3月訂單如期交貨。

5G iPhone傳延後發表 台廠：訂單修正待觀察

對於5G iPhone開發受新冠肺炎衝擊，恐延後發表，甚至要到明年才會問世的傳聞，供應鏈昨（26）日均不願正面回應。和碩、大立光均認為，疫情干擾下，導致市場變化大；大立光更直言，「客戶是否修正訂單，仍要觀察」。

疫情下需求反成長 群聯：NAND需求將爆發

快閃記憶體控制晶片和解決方案大廠群聯昨（26）指出，中國大陸快速復工、雲端服務、遠端監控、遊戲機與5G聯網應用，以及工控嵌入式市場等六大應用端在新冠肺炎疫情下，對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求反而強勁成長，目前NAND Flash需求只是遞延，不會消失，下半年需求將大爆發。

美光財測正向 記憶體帶勁

美商記憶體大廠美光（Micro）看好遠端辦公將帶動資料中心、筆電強勁成長，連帶使記憶體的供給吃緊，讓記憶體景氣在全球籠罩新冠疫情陰霾中，形成有力支撐，有利南亞科、華邦電、威剛、宇瞻和十銓等記憶體族群營運動能。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

想免費預購口罩 記得利用刷卡或數位帳戶轉帳優惠

星宇航空指定！ 胡同燒肉靠「刷烤網經營學」打造餐飲帝國

上市櫃股票下市機制 4月1日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。