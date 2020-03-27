歌林智能捕蚊燈上市 業界首創自動清潔功能

憶聲電子旗下歌林品牌，持續推出各項「智能化」商品，貼近消費者生活習慣，積極搶攻家電市場。台灣濕熱氣候，容易孳生蚊蟲，尤其近年來中南部登革熱疫情較險峻，為讓民眾提早準備防蚊，擁有舒適的居家環境，歌林品牌預計從4月起推出SmartLin智能捕蚊燈，不僅擁有LED照明、太陽能充電、防水等多功用，CP值高，更擁有業界首創自動清掃蚊體功能，讓消費者操作上更便捷、防蚊效果更顯著。

歌林表示，智能捕蚊燈外型雅致精美、輕巧好攜帶，平放、吊掛都適用，其智能定時掃蚊功能，操作時不需直接接觸皮膚，衛生、乾淨又俐落，並搭配誘蚊紫外線波長，除蚊效率高。

SmartLin智能捕蚊燈還擁有三段式LED照明功能，且搭配太陽能、USB兩種充電模式，更通過國際IPX防水等級4級認證，可防機體被濺濕，室內及野餐、郊遊、踏青或露營等戶外活動都實用，符合不同消費者使用需求。

近年來樂活風大行其道，愛好露營的族群興起，但許多民眾對野外蚊蟲叮咬，不勝其擾，加上目前營區充電裝置較不足，捕蚊設備難以發揮完整功能。對此，歌林特別設計全新SmartLin智能捕蚊燈，太陽能、USB都可支援充電，還具備防水功能，對愛好戶外活動的消費者是一大福音。