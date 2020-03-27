創作者筆電賣到缺貨 微星看好今年營收與獲利成長
微星董事長徐祥今（27）日表示，2020年在英特爾，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）三大客戶都將推出新產品帶動下，以及該公司創作者筆電供不應求的情況下，營收與獲利都將較2019年成長，對今年展望樂觀看待。
微星今天舉行線上法說會，徐祥表示，2019年毛利率較2018年下滑，除了受到新台幣升值的匯率因素影響下，還包括去年上半年提列挖礦產品的庫存跌價損失，以及美中貿易戰部分產能移轉至台灣所增加的費用。
展望2020年毛利率，他說，英特爾，輝達與超微在第2季陸續要推出新產品，微星都是一條龍生產，新產品因為單價較高，對提升營收與毛利都有正面幫助，下半年還有輝達的重量級產品；另外，創作者筆電需求，比電競筆電需求還要大，目前微星在創作者筆電成長快速，供不應求，已占整體出貨量的20%，這些都使得上半年毛利率回到正常水準，因此，樂觀看待今年毛利表現。
徐祥指出，2020年3月營收將達到90億元以上，第1季營收將達270億元以上，約年減10%，至於第1季稅前盈餘預期也將年減10%，但第2季到下半年因為新產品出貨帶動，使得出貨單價與毛利都比較高，營運表現正面看待。
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