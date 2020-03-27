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元太董座李政昊：疫情趨緩後 電子貨架標籤將加速成長
E Ink元太科技(8069)今(27)日公布2019年第4季合併營收34.33億元，單季稅後純益6.13億元，每股純益(EPS) 0.54 元。2019全年合併營收136億元，稅後純益30.8億元，EPS 2.72元。
元太科技今日舉行線上法說會，由董事長李政昊主持。他指出，目前全球各國正面臨嚴峻的新冠疫情，大型電子紙看板於智慧城市建構中，正充份發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性。
在全球疫情蔓延之際，因民眾大量採購物資的需求，使得各零售商店及賣場在物流及商品上下架作業大幅爆增，產品售價及銷售資訊的調整工作，讓原已吃緊的人力調度更形艱難，此波突發之疫情使得零售業經營者加速認知電子紙貨架標籤等基礎建設能帶來的重要性及價值，預期於疫情趨緩後，電子貨架標籤需求及安裝將會帶來進一步加速成長。
大尺寸電子紙看板不須挖路埋電線即可完成安裝，僅要安裝太陽能板即可供電運作的優異省電特性，在全球同步防堵疫情之際，除可迅速便捷的安裝電子紙看板並於各重要區域，提供即時動態資訊發佈，既有公車站牌的電子紙看板亦因公車班次大量縮減或發車時間調整，而動態調整為公共資訊告示牌，不僅即時更新行車資訊，也能將最新疫情資訊傳達給予大眾。
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