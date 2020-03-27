元太董座李政昊：疫情趨緩後 電子貨架標籤將加速成長

E Ink元太科技(8069)今(27)日公布2019年第4季合併營收34.33億元，單季稅後純益6.13億元，每股純益(EPS) 0.54 元。2019全年合併營收136億元，稅後純益30.8億元，EPS 2.72元。

元太科技今日舉行線上法說會，由董事長李政昊主持。他指出，目前全球各國正面臨嚴峻的新冠疫情，大型電子紙看板於智慧城市建構中，正充份發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性。

在全球疫情蔓延之際，因民眾大量採購物資的需求，使得各零售商店及賣場在物流及商品上下架作業大幅爆增，產品售價及銷售資訊的調整工作，讓原已吃緊的人力調度更形艱難，此波突發之疫情使得零售業經營者加速認知電子紙貨架標籤等基礎建設能帶來的重要性及價值，預期於疫情趨緩後，電子貨架標籤需求及安裝將會帶來進一步加速成長。