台灣科技新創這10家最酷 今年AI和零接觸最夯！

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
科技部2020「台灣10家最酷科技新創」名單揭曉。科技部長陳良基（左三）出席會場，盼將台灣新創推上國際舞台。（圖／科技部提供）
科技部2020「台灣10家最酷科技新創」名單揭曉。科技部長陳良基（左三）出席會場，盼將台灣新創推上國際舞台。（圖／科技部提供）

科技部為提升科技新創全球競爭力，今年是第三度遴選「台灣10家最酷科技新創」，名單今（26）日出爐，其中AI技術占比5成，零接觸創新更有機會在新冠肺炎延燒之際，搶先商機。

科技部每年遴選「台灣10家最酷科技新創」，著重尋找具有技術開發能力、技術核心具改變產業規則、可進行市場驗證及國際市場發展潛力的新創團隊。

今年科技部聯手微軟新創加速器、中華電信5G加速器、PwC’s Scale-up資誠創業成長加速器、高通台灣創新競賽(QITC)、時代基金會Garage+、數位時代等20家台灣新創生態圈夥伴，從2,620家科技新創中推薦521家團隊參與選拔，經初審、複審、決選三階段遴選出台灣科技新創十酷。

在今日2020台灣10家最酷科技新創發表會上，科技部長陳良基表示，這次遴選可以發現新創兩大趨勢：大數據應用與零接觸商機，後者更搶先疫情擴散之際，率先取得先機。科技部除設立TTA新創基地、整合創業生態圈資源外，盼藉由遴選10家最酷科技新創，提升我新創公司國際能見度、爭取更多商機，並有機會成為新產業結構的一環。

陳良基進一步指出，在近期全球疫情大爆發的階段下，更凸顯今年10酷新創產品技術的高度專業、跨域整合及多元應用性，例如「聿信醫療」藉由產品提升早期徵狀診斷率、減少醫療不必要的接觸，目前與亞東醫院合作進行肺部偵測臨床試驗；「光禾感知科技」也因應目前全球限制集會活動，提前布局全感知技術，讓熱愛賽事的人透過線上服務獲得新體驗，有機會搶攻全球數千億美元的轉播市場商機。

今年入圍新創中AI技術高達五成，生醫團隊占三成居次。在AI應用方面，「雲守護安控」透過影像辨識骨骼的姿勢與資料對比，可精準偵測及預防老人跌倒；「愛因斯坦人工智慧」以30秒快檢技術，測出腦出血部位；「亞大基因科技」與微軟共建基因Co-cell 資料平台；「光禾感知科技」以空間識別和訊號處理為核心，全感知科技進攻日本智慧棒球場；「洞見未來科技」則是打造新一代智慧助聽器，研發技術可從吵雜的情況下精確地捕捉到人聲。

在生醫團隊方面，如「聿信醫療」藉由偵測肺的聲音監控肺部異常狀態；「豐康微流體晶片」的獨家微流體晶片技術，可於10分鐘內針對急性腎損傷進行檢測，及「昱星生物科技」光學檢測技術可量測細胞對藥物的反應，提升治療準確度。

在綠能領域方面，科技部指出，今年十酷團隊中，創下最高募資額的「聯齊科技」善用模組化平台，將能源數據和裝置整合至雲端系統，成功進軍日本市場；資通科技領域「稜研科技」為國內外少數同時具備毫米波及嵌入式技術能力之團隊，可為全球基地台提供具競爭優勢的模組產品。

科技部 疫情 微軟

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台灣最酷10家新創選拔揭曉

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