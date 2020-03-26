Q2 NAND Flash均價上漲5% 研調憂漲勢H2反轉

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，第1季NAND Flash均價在淡季仍上漲約5%，展望第2季，由於Enterprise SSD占整體NAND Flash出貨比重持續提升，因此價格的強勁表現也帶動第2季整體NAND均價將上漲至少5%；不過，受到新冠肺炎疫情擴散速度大於預期，NAND漲勢可能在下半年反轉，甚至最早在第3季開始走跌。

TrendForce表示，雖然新冠肺炎疫情延燒，使得今年第1季終端產品出貨動能格外疲弱，但在NAND Flash領域，因為全年供給位元產出年成長收斂至3成，加上各大供應商資本支出保守，第1季NAND Flash均價在淡季仍上漲約5%。

展望第2季，北美及中國市場資料中心的買方態度仍相當積極，Enterprise SSD也成為所有應用別中缺貨態勢最為明顯的產品。由於Enterprise SSD占整體NAND Flash出貨比重持續提升，因此價格的強勁表現也帶動第二季整體NAND Flash均價將上漲至少5%。

TrendForce觀察，當前OEM客戶有意盡速建立安全庫存，且因擔憂疫情可能會衝擊位在中國及南韓的NAND Flash生產重鎮，持續提高第2季的採購量；在這些考量下，不排除目前議價熱絡的狀態可能隱含部分的重複或超額下單 (double booking)的狀況。

至於現貨市場及通路端，NAND Flash的價格疲態已經很明顯，除Wafer以外，由於相關通路商有套現求售壓力，部分品牌的SSD產品也開始走跌。目前第2季的NAND Flash整體需求是以Enterprise SSD做支撐，其他品項的漲勢則相對較弱。展望下半年，由於全球疫情擴散速度大於預期，因此NAND Flash漲勢可能在下半年反轉，甚至最早於第3季開始走跌。