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新冠肺炎延燒 調研：2020年全球電視出貨衰退5.8%

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導

歐洲國家盃足球賽與東京奧運兩大運動賽事，受到疫情在全球肆虐，相繼宣布延後至2021年舉辦，集邦科技（TrendForce）今（26）日宣布，將2020年全球電視出貨量下調至2.05億台，年衰退5.8%，若疫情無法獲得有效控制，不排除再次修正全年出貨規模。

集邦科技光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，2019年全球電視市場壟罩在中美貿易關稅是否加徵的陰霾，加上消費者使用電視的習慣改變，影響整體需求。所幸去年第4季受惠於面板價格的大幅下跌，有利於品牌提升雙11與黑五的促銷力道，因此2019年電視整機出貨僅小幅衰退0.8%，達2.18億台。

進入2020年，新冠肺炎（COVID-19）疫情自年初開始爆發，中國各地透過限制人員流動抑制疫情擴大的同時，以中國內需市場為主的電視品牌銷售量首當其衝。3月開始，雖然中國疫情逐漸獲得控制，但歐美地區疫情快速蔓延，加上各國股市暴跌重創金融市場，嚴重打擊消費者信心，特別是對於非剛性需求產品的消費更加保守。

第1季出貨量較疫情前預估減少8.6%，第2季同步減少7.3%

今年第1季在面板生產端與整機銷售端雙雙縮減的壓力下，TrendForce將全球電視品牌出貨量自疫情前預估的48.8百萬台下修至44.6百萬台，減幅達8.6%。其中，小米與創維的中國區銷售比重超過7成，第1季出貨量分別較原先預期衰退達25.9%與21%，影響最為顯著。國際品牌雖然第1季影響輕微，但隨著疫情擴散全球，全部品牌終難逃衰退的命運。TrendForce同步下調第2季出貨量，自疫情前預估的47.6百萬台下修至44.1百萬台，衰退7.3%。其中三星（Samsung VD）、樂金電子（LGE）、索尼（SONY）和飛利浦（Philips）於歐洲的出貨比重超過三成，恐將成為下一波受重創的廠商。

終端需求急凍，第2季面板價格漲勢止步

電視面板價格於第1季開始反轉向上，主要是受到韓廠於去年底開始收斂產能，以及多數面板尺寸跌破現金成本影響，同時也因中國農曆年後各地工廠延後復工，面板供應因此減少，第1季32吋和55吋面板價格較前一季上漲超過1成。隨著3月開始疫情蔓延全球，勢必將促使品牌修正第二季的面板採購量，TrendForce預估下修幅度將達8-10%。反觀面板供應已逐步恢復到疫情前的狀態，在需求減少、供應增加的情況下，4月的面板議價權將從賣方移轉至買方市場，面板漲勢將就此止步。

電視面板 疫情

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