客戶追著要訂單 和碩上半年表現將優於去年同期

新冠肺炎肆虐，不過隨著中國疫情降溫，和碩（4938）目前產能已經滿載，執行長廖賜政指出，雖然第一季受疫情影響營運，但首季訂單遞延至第二季，加上新產品貢獻，預期第二季恢復成長趨勢，他形容，現在是三個產品線都很健康，「客戶追著要（訂單）」，因此上半年表現將優於去年同期。

和碩今日舉行線上法說會。展望上半年，廖賜政指出，首季訂單將遞延至第二季，加上新產品的貢獻，第二季三大業務包含資訊產品、消費性電子及通訊產品出貨都將優於首季。且今年上半年表現將優於去年同期。

市場推測，廖賜政口中的新產品，就是蘋果即將推出的平價新機iPhone SE 2，在新機上市之後，可望對和碩第二季營運增添動能，進而帶動今年上半年整體營運表現成長。

從個別產品來看，雖然通訊產業邁入成熟階段，但和碩因下半年有（客戶）新品出現，因此能持續維持成長動能。在消費性電子部分，由於部分產品邁入新舊交替一年，因此上半年出貨下滑，但下半年開始，在客戶新品推出後，出貨將能重啟成長。

至於資訊產品方面，和碩認為同樣是成熟產業，但現階段因為疫情影響，隨著遠距辦公、居家工作興起，讓NB站在有利的位置。電競PC則因基期較高，需求不會像前幾年這麼好。

針對復工狀況，廖賜政表示，雖然農曆年後返工（率）比預期低，但每一週都在改善，到現在為止（產能）已經滿載，且供應鏈跟得上腳步，製造方面沒有太大問題。

廖賜政認為，首季雖然波動較大，不僅是營收、製造產能都受到影響，但會跟政府、客戶單位協調，以達到平衡。至於第二季，估供應鏈及和碩產能，都將符合客戶需求，產能利用率將平穩度過。

不過，因疫情持續在歐美延燒，廖賜政表示，仍會憂心消費端變化，且下半年營運還是要看疫情跟經濟情勢變化，但和碩樂觀各國政府防疫措施及拉抬經濟的政策，能夠恢復市場應該有的消費能力。

此外，由於蘋果計劃今年推出支援5G的iPhone，因此市場關注，和碩資本支出是否會出現重大變化。惟和碩預估今年EMS資本支出為3-3.5億美元，其中設備約佔2億美元、土地/廠區支出約1-1.5億美元，較近年資本支出沒有太明顯增長。