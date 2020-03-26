興大攜手采威國際 建置「大數據中心」

中興大學與采威國際資訊今（26）日共同舉辦「大數據中心實體捐贈暨跨域產學聯盟啟動儀式」。采威國際資訊於資訊科學大樓實體捐贈建置「中興大學大數據中心」數位辦公室、數據實驗室與會議中心。

此中心由雙方共同攜手規劃及設立，並與製造、服務、農業、金融、醫療等五大領域及國際知名資訊大廠、資策會與工研院共同簽訂產學聯盟合作，未來將結合產官學資源，打造中部地區人工智慧與數據分析人才的培育基地。

跨域產學聯盟成員包括：中興大學、采威國際資訊、資策會、工研院、台灣微軟、聯想集團、思愛普軟體、台灣歐特克、智晶光電、友威科技、歐群科技、康淳科技、台灣數位光訊科技、誠邑築建設、台中銀證券、賀康生醫等。

采威國際資訊董事長蕭哲君為興大應數系傑出系友，長年回饋母校不遺餘力。此次與興大合作，培育產業界所需大數據、AI及跨領域專業人才之外，也希望協助縮短學用落差、強化跨域應用、人才斷層與實務面導入問題。

大數據中心設於資訊科學大樓601室，採共享工作環境進行空間規劃，並建置大數據資訊分析所需的軟硬體設備。

未來不侷限於中興大學的學生，只要是對大數據分析、雲端應用、SAP ERP系統有興趣，同時想提前規劃未來職涯的人才，都可以至此人才培育中心，參加相關課程與技能訓練養成。

中興大學大數據中心主任由理學院院長施因澤教授擔任，施因澤表示，該中心主要推動項目，包含產學合作與人才培育兩部分，透過蒐集各行業之統計數據，進行分析研究，如製造業可應用於提高產品生產效率、強化機器使用的稼動率、降低生產成本。

零售業可精準行銷、發掘潛在客戶群；醫療服務業可提升醫療品質及精準醫療。其他行業別，亦能協助達到節省人力、減輕作業負擔等目標。

人才培育方面，透過此中心，學生在校即可進行當前產業所需ERP系統操作及數據分析與應用，並由業師指導系統工具、產業方案、個案探討及資料之蒐集等相關課程。

中興大學表示，在大數據中心人才可進行系統操作、數據分析的訓練，並透過相關背景的教授進行指導，發展更具實務面技能來解決產業問題，並累積實戰經驗值。