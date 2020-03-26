和碩自豪陸工廠位在「好區」 客戶搶追訂單
和碩今（26）日舉辦線上法說會，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，上半年目標營收還是年對年成長，尤其三大產品線均將力拚持續年成長，他更透露，現在訂單「客戶追著要」，正是因為別的地方沒法生產、就轉單過來。
他更指出， 和碩工廠主要位在上海、昆山、重慶、蘇州，這邊都沒什麼疫情，「好的地方生產是很重要因素」。
和碩公布去年財報，營收1兆3,663億元、年增2%。毛利率3.3%、年增0.3個百分點。營益率1.2%、年增0.3個百分點。稅後淨利193.18億元，年增73.8%，每股盈餘為7.4元，大幅優於2018年的4.25元，僅次於2015年9.23元、2016年的7.5元，全年獲利來到近三年新高。
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