鴻騰：陸廠區復工恢復旺季水準 3月訂單如期交貨

鴻海集團旗下FIT（鴻騰六零八八）今（26）日召開業績發布會。FIT管理層提到，因應新冠病毒肺炎防疫，中國大陸廠區在做好防疫後逐步復工，目前復工已恢復達旺季水準，3月訂單如期交貨。

FIT管理層在業績發布會上提到，大陸廠區復工在2月底超過五成，稼動率仍偏低，不過復工率3月上旬已超過九成，目前已恢復到旺季水平的勞動力水準，3月復工情況恢復良好，訂單如期交貨，第1季訂單部分遞延至第2季。

展望未來，FIT也表示，無法預知新冠病毒肺炎疫情發展，但目前尚未看到客戶訂單明顯變化，但諸多國家防疫封城，短期對消費市場造成影響，目前沒有缺料問題。

FIT也說，雖有部分零組件價格上升，但已接洽海外供應商，肯定的身為全球最大垂直整合的鴻海集團的一員，將能取得較低的原物料成本。