本業、業外搶搶滾 和碩去年第4季EPS創高

和碩今日舉辦線上法說會，去年第四季EPS來到3.15元，創歷史單季新高，表現搶眼。面對展望，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，隨著第一季訂單遞延、加上新產品貢獻下，預估第二季營收顯著改善，三大產品線都會有季對季的成長，甚至年對年也是正向。

廖賜政指出，全年來看疫情來看都已可掌控，但問題是消費端變化是我們比較憂心，保持緊密結合、協助客戶達成規劃與需求。

董事會通過股利4.5元， 股利政策也同為新高。和碩今日收盤價55.1元計算、現金股息殖利率高達8.1%。

和碩去年第4季營收4,180.12億元，季增17.8%、年減10.3%。毛利率3.6%，季減0.2個百分點，但年增1個百分點。營益率1.7%，季減0.1個百分點，但年增0.7個百分點。稅後純益82.25億元，季增30.6%、年增151.4%。每股盈餘為3.15元，創歷史單季新高。