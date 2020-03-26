科技新創十酷出爐 AI和生技占多數

台灣第3屆「10間最酷的科技新創」出爐！其中以AI和生技產業占多數，「聿信醫療」的AI遠端診療器，可藉由偵測肺的聲音，協助醫護遠端判斷是否為新冠肺炎。另外「光禾感知科技」推出的智慧球場，以AI分析球員的姿態，可提供教練團進行戰術分析，以及增添觀眾觀賞比賽的樂趣。

遠端診斷新冠肺炎

評審之一《數位時代》執行長素蘭表示，評審從2,620家科技新創中推薦521家參與選拔，歷經3階段的遴選才選出台灣科技新創十酷，評審共有4大指標，包含企業的技術實力、經營團隊是否優質、國際發展能力，以及最重要的是「改變產業遊戲規則的潛力」。科技部長陳良基強調，這些企業都是國際商展的重點輔導對象。

「聿信醫療」以AI的遠端診療器，藉由偵測肺的聲音，監控肺部是否出現異常狀態，這項技術更取得美國的專利。團隊表示，根據臨床研究，新冠肺炎患者會出現「濕囉音」，而新冠肺炎疫情延燒之時，醫護若直接聽診恐有傳染的風險，這項技術能夠提供醫護進行可靠的遠端診斷。

「光禾感知科技」以電腦視覺技術及AI應用為核心推出「智慧球場」，在球場裝設高速攝影機，用AI分析球員的姿態，不但可提供教練團進行戰術分析，也增加球評和觀眾觀賞比賽的樂趣。光禾感知科技執行長王友光提到，團隊已將這項科技應用在去年的世界12強棒球錦標賽，目前也正朝向工程、教育、醫療等領域的應用。

AI預防老人跌倒

「雲守護安控」以深度學習的人體骨幹分析技術，辨識人體的骨骼姿勢，不但可在醫療機構預防老人跌倒，還可在商店偵測有沒有人闖空門，團隊更和日本合作加裝在平交道旁，當有人跌倒時可即時預警。「亞大基因科技」則是透過基因組的次世代定序技術，與台大、北醫和長庚合作，針對病人的基因調整用藥。

今年創下最高募資額的「聯齊科技」，以模組化平台將能源數據和裝置整合致雲端系統，不僅和台電合作，更進軍日本市場。「稜研科技」則是國內外少數具備毫米波及嵌入式技術能力的團隊，可協助建置5G基地台。

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