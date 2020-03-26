遠距辦公不隨便 資策會：小心駭客三大手法

新冠肺炎疫情擴大，帶動會議視訊軟體如Zoom、微軟Teams、訊連U會議、思科Webex等使用頻率水漲船高，同時也讓網路會議的資安議題備受矚目，資策會資安所提醒小心駭客三大手法，注意資安的防範。

隨著疫情的蔓延，許多實體座談會紛紛改成在線上舉行、學校採取遠距教學、企業宣布在家工作方案(Work From Home)，資策會資安所說，未來包括遠距工作、遠距教學、線上發表會、線上研討會等活動需求將愈來愈多，民眾在使用會議視訊軟體時，應隨時做好資安防範。

資策會資安所觀察，使用會議視訊軟體若忽視資安問題，將造成會議內容外洩、視訊中斷、電腦無法運作，或個人機密資料流失等嚴重結果。以當今最火紅的視訊軟體Zoom為例，曾有駭客利用Zoom的軟體漏洞，進行惡意攻擊，主要有3種手法，需要小心防範。

手法一：遠端監控資安攻擊，針對Zoom的Mac用戶，任何網站內容只要嵌入惡意程式碼，一旦誘使受害者點擊就能未經使用者授權，啟動Mac的攝影機，這個型式屬於資訊洩露漏洞，並不需要特別啟動Zoom應用程式，就會受到攻擊。

手法二：阻斷服務攻擊(DoS, Denial of Service ) ，駭客透過 Zoom 分享會議連結的功能，發送惡意的會議連結，一旦點擊就會開始反覆收到錯誤號碼的GET請求，在未經用戶許可下，不僅會啟動攝影機，還會不斷被強制加入無數個無效會議，以達到DoS攻擊目的。

資策會資安所說，最令人擔憂的是，即使解除安裝也無濟於事，因為地方網路伺服器還是會幫用戶電腦自動重新連結到 Zoom 的客戶端。

手法三：偷聽Zoom視訊會議，在 Zoom 最新的漏洞中，由於設計機制的錯誤，系統會將用戶傳送的會議 ID 貼上合法（valid）或不合法（invalid）的標籤。

據此，駭客可以利用會議 ID 自動產生器，透過 API 不斷試誤，直到找到合法的會議 ID。若該會議並沒有通行密碼，則駭客就能進入參與會議。所幸駭客無法透過這種做法得知會議由誰主持、何時舉辦，所以實際上駭客很難以此進行針對性的攻擊，且一旦駭客出現在出席名單中，也相當容易被注意到。

資策會資安所副主任高傳凱表示，手法一與手法二都需要使用者自己觸發惡意連結，屬於中風險的資安問題，他提醒用戶務必更新到最新版本，切勿使用Zoom程式4.4.5以下的版本，同時也透過設定「加入會議時關掉相機」以求更多資安保障。

手法三屬於風險度相對偏高的列舉攻擊（enumeration attack）漏洞，除了Zoom外，也曾發生在Cisco的Webex軟體上，高傳凱建議，除了將應用程式更新到最新版本外，也別忘了將會議設置通行密碼（Password for Meeting）的功能打開，可以有效防範此類資安問題。