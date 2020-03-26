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蘋果直營店 拚4月開張

經濟日報 / 編譯劉忠勇林奕榮／綜合外電
蘋果希望4月上半月陸續恢復開放直營門市。 美聯社
蘋果希望4月上半月陸續恢復開放直營門市。 美聯社

許多企業因新冠肺炎疫情關廠、暫停營運之際，一些公司已開始調整策略；蘋果公司通知員工，希望4月上半月陸續恢復開放零售直營店，並將多數員工的遠距工作延長到至少4月5日。

彭博新聞報導，蘋果資深副總裁歐布萊恩發送的備忘錄指出：「就所有大中華區以外的零售店而言，我們將陸續重新開店。目前預期部分門市能在4月上半月開張，視當地社區情況而定。一等到日期確定後，我們會提供每家門市最新狀況。」

「在大中華區以外的所有辦公室中，我們將把所有團隊成員的彈性工作安排延長到至少4月5日，然後根據所在地區每周重新評估。」

為避免冠狀病毒傳播，蘋果本月關閉在大中華區以外的所有458家直營店。

受疫情拖累，蘋果公司股價挫跌，但德銀對蘋果的前景感到樂觀，評級調升為「買進」。德銀稱，蘋果是優質公司，但過去股價過於昂貴。

另據彭博報導，日本顯示器社長菊岡稔表示，該公司持續與夏普協商白山廠出售事宜之際，也正考慮將白山廠的部分設備賣給蘋果公司。

蘋果 彭博

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