區域支援已經成形 緯創非中國產能將達50%
緯創董事長林憲銘今（25）日表示，持續擴大投資，緯創2020年與2021年合計的資本支出將達10億美元，使得2020年非中國大陸的產能將達到20%至25%，2021年進一步提升到50%，因為全球佈局，區域支援已經成為趨勢，未來不會再有單ㄧ生產基地，可以支援全球全部的生產。
緯創今晚舉行線上法說會，林憲銘指出，未來包括印度，墨西哥，越南，馬來西亞，台灣與捷克等地的工廠，都將擴大投資，因為未來幾年全球區域支援的趨勢已經形成，該公司將以印度工廠支援印度市場，墨西哥工廠支援北美市場，捷克工廠則支援歐洲市場。目前緯創在中國大陸工廠的復工率已達95%。
至於具體產品方面，他說，緯創越南廠將生產筆電與桌上型電腦，未來還會生產液晶顯示器產品。馬來西亞廠則生產物聯網產品。印度生產智慧裝置產品，例如智慧手機，物聯網產品，醫療產品。墨西哥廠生產伺服器與儲存器，捷克廠生產伺服器與儲存器，至於菲律賓則成為服務中心與客服中心。
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