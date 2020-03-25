區域支援已經成形 緯創非中國產能將達50%

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）去年底營運調整後，市場認為，該公司今年在矽晶圓及太陽能二大主要業務都將回升下，對該公司今年第一季及全年營運維持相對樂觀。市場法人預期，在業外貢獻收益貢獻下，今年第一季每股獲利有機會上看2元以上水準。

2020-03-25 14:38