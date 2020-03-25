大股東丁廣鋐未出席 NCC仍未同意陳文琦當TVBS董座

TVBS前董事長張孝威閃辭董事長後，TVBS去年7月向NCC申請更換董事長、由威盛董事長陳文琦擔任，但歷時8個月，NCC始終未通過，關鍵卡在大股東兼董事丁廣鋐沒有到會說明。NCC今（25）日再度審查TBVS申請更換董事長案，因丁廣鋐未出席，再度「續行審議」，委員會決議要求丁廣鋐下周三到NCC陳述對這次人事變更的意見。

NCC主任祕書蕭祈宏表示，一直希望丁廣鋐出席，是因為丁廣鋐投資TVBS取得三成以上股權，但聽說對經營權、人事權都沒有意見，非常希望聽取他的意見。NCC先前審查T台董事長變更案時就要求丁廣鋐到會說明，丁先是表示「沒有收到通知」，後來NCC找到丁廣鋐本人、也同意要來，後來又以身體微恙為由延後時間。NCC表示，如果下周丁廣鋐還是不來，會放棄找他到會說明，但會考量其他的因素。

NCC對T台董事長人事案的意見，主要因 2018年大選時，T台突然將專訪AIT主席莫健的內容從網路下架，市場傳出是因陳文琦以董事身分「關切」新聞部；另外也有市場消息指陳文琦一直以「準董座」身分「關心」新聞部內容，NCC對於陳文琦是否干預新聞走向相當在意。在大半年的審查過程中，除了要求陳文琦必須到會說明，還一直希望丁廣鋐以大股東身分提出對這件人事案的看法。