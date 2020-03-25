大陸反壟斷局解除日月光與矽品共組控股公司限制條件

日月光投資控股公司（3711）今（25）日宣佈，該公司於今日接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，日月光半導體製造公司與矽品精密工業結合案的相關限制已解除。

日月光半導體與矽品精密在2016年6月30日宣佈共組日月光投控，並於2017年11月24日獲得反壟斷局的附條件核准，要求日月光半導體與矽品精密在一定期間內必須採取維持各自獨立營運之相關措施，例如管理獨立、財務獨立、人事獨立、定價獨立、銷售獨立、產能獨立、採購獨立等。

日月光投資控股公司表示，前述限制解除後，未來日月光半導體與矽品精密將能進行更緊密的合作，提升日月光投控營運綜效及研發能量，以提供所有客戶更優質與客製化的服務，並為全體股東創造更大利益。