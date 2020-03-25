快訊

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

大陸反壟斷局解除日月光與矽品共組控股公司限制條件

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

日月光投資控股公司（3711）今（25）日宣佈，該公司於今日接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，日月光半導體製造公司與矽品精密工業結合案的相關限制已解除。

日月光半導體與矽品精密在2016年6月30日宣佈共組日月光投控，並於2017年11月24日獲得反壟斷局的附條件核准，要求日月光半導體與矽品精密在一定期間內必須採取維持各自獨立營運之相關措施，例如管理獨立、財務獨立、人事獨立、定價獨立、銷售獨立、產能獨立、採購獨立等。

日月光投資控股公司表示，前述限制解除後，未來日月光半導體與矽品精密將能進行更緊密的合作，提升日月光投控營運綜效及研發能量，以提供所有客戶更優質與客製化的服務，並為全體股東創造更大利益。

日月光 半導體 矽品

延伸閱讀

陸專家建議發放全國性質消費券，但不是人人都有

觀察站／一樣同胞 雙重標準 多次轉彎

刺激消費！大陸多省市推行周休2.5日

華春瑩再度槓上美國務院發言人 三度發文反嗆

相關新聞

中華電信遠傳5G計畫書 NCC審核通過

5G開台進度正緊鑼密鼓進行，NCC今天審核通過中華電信、遠傳電信5G業務事業計畫書，未來1到2周內若審查完成2家電信資通...

TVBS變更高層人事案 NCC再邀大股東丁廣鋐到場說明

威盛董事長陳文琦接任衛星頻道TVBS董事長的人事案將續審。NCC主任秘書兼發言人蕭祈宏今（25）日指出，本案將續行審議，...

郭台銘賣TBC管理權持股案 NCC准了

鴻海創辦人郭台銘去年因競選總統，計畫將手中持有的Dynami Vision 兩成股權賣給亞太電信董事長呂芳銘一案，卡關多...

矽晶圓仍穩／中美晶 首季EPS估逾2元

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）去年底營運調整後，市場認為，該公司今年在矽晶圓及太陽能二大主要業務都將回升下，對該公司今年第一季及全年營運維持相對樂觀。市場法人預期，在業外貢獻收益貢獻下，今年第一季每股獲利有機會上看2元以上水準。

玉晶光 吃iPhone鏡頭訂單進補

美國蘋果公司考量中國大陸疫情似有緩和跡象，火速與大陸比亞迪集團協議，同時擴大量產iPhone 9的生產規模。法人看好，玉晶光（3406）在7P鏡頭良率提升至七成以上後，未來接獲iPhone主鏡頭訂單的成長可望大爆發。

疫情風暴／東奧延期 面板Q2恐難盈？

賽事停 重創面板業

外資砍印度今年手機銷量 聯發科恐傷

印度政府日前宣布，今（2020）年4月調高消費稅率，其中，手機與特定零件的商品與服務稅率將從12%調高至18%，引發消費者對於手機可能隨之漲價的疑慮，因此，美系外資下修全年印度智慧型手機的市場銷售量。

印度封國 鴻海、緯創廠停工

印度政府對抗新冠肺炎疫情，宣布自今（25）日凌晨開始全面封鎖三周，在三星、小米等品牌巨頭停工後，鴻海（2317）及緯創（3231）也宣布跟進，鴻海印度工廠即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

進軍國際航太市場 漢翔等4企業搶下620億元訂單

台灣推動航太產業領航計畫傳捷報，喬崴進、公準、盟立與漢翔等4家公司，攜手搶下國際航太複合材料加工市場高達新台幣620億元...

傳蘋果砍單 美系外資憂台積電第3季旺季不旺

美系外資指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，晶圓代工廠台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業...

配合防疫 鴻海：暫停印度工廠運作至4月14日

隨著印度總理莫迪24日宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，電子大廠紛紛應政策停工，鴻海（23...

印度封國21天 鴻海聲明：當地廠區停工至4月14日

印度官方正式宣布封鎖國境三周（21日），對此，鴻海（2317）發布聲明說明印度廠區情況。

熱門新聞

政府紓困護弱勢 老幼殘者每人每月發1,500元

華南永昌證權證交易避險不及 損失達公司淨值3%

股災來不及避險 華南永昌證券爆虧損34億元

勞動部認定疫情屬重大事變 七休一、工時全面鬆綁

航空業突圍 把客機變貨機

轉內銷！疫情期間取消出國 擬發每人500元國旅抵用券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。