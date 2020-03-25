佳世達疫情期間不打烊 澎湖智能長照社區居服關懷

新冠肺炎COVID-19影響下，新增多起境外移入個案，長照服務團隊，也現感染案例，對於有長期居家照護需求的個人與家庭，無疑增添許多心理壓力與風險。佳世達科技(2352)在經濟部工業局「智慧城鄉生活應用發展計畫」支持下，與明基逐鹿，攜手打造「聯護管理系統應用平台」，在澎湖、台南已展現成效，社區長照關懷，值此疫情嚴峻之時，更需要持續關注與推動。

疫情籠罩下，佳世達聯護管理系統團隊，依然戮力前行，於馬公烏崁社區活動中心，設置移動式健康管理量測據點。佳世達科技表示，智慧化管理的導入，可將費用核銷、人員派遣與管理、服務執行查核、生理數據量測、健康促進、需求關懷等歷程，分析與匯整，做為公部門長照政策擬定，與醫療體系病情掌握與介入參考，同時具體改善現行長照體系面臨的問題。

澎湖縣社會扶助關懷協會理事長孫芸詩表示，非常感謝佳世達聯護團隊，建置智能居服系統，掌握居家服務員服務量能，並將長照健康大數據，快速串聯，除簡化文書作業流程，同時節省督導的時間，提升服務品質與管理效能。同時，佳世達電商平台提供品質優良﹑價格合理購買便利的醫材與耗材，能充分滿足居家照護的需求。

佳世達聯護管理系統應用發展計畫專案經理暨智能方案事業群林仁峻表示，居家照護，相較於機構照護，更能讓受照護者，維持原本的生活習慣與生活圈，智慧居家感應偵測部分，除了解生活習慣，亦尊重個人隱私 (如私人空間浴廁使用)，更能早期偵測異常，進而警示提醒，預防意外發生。而生理訊號管理部分，透過智慧藥盒、智慧手環、額溫槍、血壓計、與心律檢測器等搭配使用，將健康大數據完整分析紀錄與匯整，與醫療系統雲端資料庫連結，協助醫療團隊與家人，對被照護者的生理與心理變化，更加深入掌握，提供更全面的居家照護。

值此疫情變化關鍵時期，佳世達科技也誠摯銘謝，台灣麥迪康有限公司、民發醫療護理儀器行的一路相伴，在人力、物資面臨嚴峻考驗時，持續支援澎湖鄉親的醫材/耗材需求。