無懼疫情繼續開新店 全國電首家品牌複合店亮相

全國電（6281）繼2017年推出全新3C通路品牌Digital City陸續於台灣各地展店，獲得消費者熱情支持，今（25）日再宣布將推出全新品牌複合門市，首家品牌複合店將攜手遠傳電信，並擇點於新北市土城區，透過雙品牌優勢及更深度的品牌結合，擴大服務客群，讓消費者能同時享受到雙品牌的專業與服務，全新且多元的服務內涵也能滿足消費者多變的需求。

全國電表示，土城店將於本周五（27日）正式開幕，為3C服務體驗展開全新的一頁。3月27日至29日土城店也準備一系列開幕優惠，廣邀消費者共同前來嘗鮮、搶優惠。

全國電指出，全新開幕的「全國電子Ｘ遠傳電信」品牌複合門市土城店，店裡規劃出「IOT智慧影音娛樂區」、「3C數位匯流區」以及「時尚生活家電區」三大區塊，開放式的體驗空間，讓消費者看到正逐步實現的智慧家庭生活，全國電子攜手遠傳電信以更完整的3C家電智慧生活配套方案陪伴消費者迎接全新數位生活。

歡慶開幕，在土城店內除了「到全國電子買3C家電享遠傳門號申辦優惠」、「到遠傳電信申辦門號享全國電子3C家電優惠」外，3月27日到29日開幕活動期間，於全國電子消費滿3,000元，或者到遠傳電信申辦或續約門號服務就能獲得摸彩券一張，包括聲寶32型LED顯示器+視訊盒及Panasonic熱水瓶、空氣清淨機等大獎現場立即抽。