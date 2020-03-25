快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

平均年齡不到35歲 國民黨發言人團名單曝光

訊連攜手華晶科 打造智慧安控的邊緣運算解決方案

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

訊連科技與華晶科技今（25）日宣布攜手合作，於華晶科技之AI BOX邊緣AI運算盒上，導入FaceMe AI臉部辨識引擎。AI BOX係基於高通(Qualcomm ) QCS603上開發之AIoT邊緣運算裝置，透過FaceMe AI臉部辨識，可用於偵測出現於IP攝影機出現之人臉及特徵值，並可運用於零售、居家及辦公室等特定場景之智慧安控應用。

華晶科技深耕視覺影像超過25年，近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX邊緣AI運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供AIoT/IoT中商用及居家邊緣AI安控系統之智慧視覺辨識解決方案。

華晶科技推出的Altek AI BOX係採用高通(Qualcomm ) QSC603晶片及Linux作業系統的AIoT邊緣運算裝置，結合FaceMe臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜 (Amazon AWS )與微軟( Microsoft Azure) 雲端服務，支持接入多路IP攝影機 (ONVIF Camera)，使用者能在高效安全的高通(Qualcomm )視覺智慧平台模式下，實踐高解析度及智慧安控，透過先進的AI人臉辨識進行身分、年齡、性別、行為偵測，並將數據在邊緣裝置上做智慧運算解析，可應用在多元場景，提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺AI處理能力。

「AI應用於邊緣裝置的應用蓬勃發展，新一代的IoT/AIoT設備上，可透過高通(Qualcomm)視覺智慧平台等技術，於輕量化之邊緣裝置上，實現臉部辨識等AI運算之可能。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「透過與華晶科技之合作，FaceMe臉部辨識引擎，可於搭載高通(Qualcomm) QCS603晶片之Altek AI BOX邊緣AI運算盒上，應用於各式智慧IoT/AIoT應用場景。」

「華晶科技與視覺智慧平台領導廠高通(Qualcomm)擁有長期的合作夥伴關係，並共同開發了一系列視覺邊緣AI產品，包括邊緣AI攝影機和針對邊緣運算推理引擎開發之AI邊緣運算裝置。」華晶科技夏汝文執行長表示：「Altek AI BOX邊緣AI運算盒，導入FaceMe 臉部辨識引擎，可應用於在多種的IoT/AIoT應用場景，如智慧家庭、智慧零售、智慧城市和智慧工廠，提供快速的臉部辨識，並創造全新的安控體驗。」

華晶科 臉部辨識

延伸閱讀

華晶科攜手訊連 打造智慧安控的邊緣視覺AI解決方案

遠端辦公、學習需求熱 訊連、精誠補

訊連「U 簡報」及「U 會議」 全台逾半大專院校導入

經濟選書／人臉辨識 利弊互見

相關新聞

中華電信遠傳5G計畫書 NCC審核通過

5G開台進度正緊鑼密鼓進行，NCC今天審核通過中華電信、遠傳電信5G業務事業計畫書，未來1到2周內若審查完成2家電信資通...

TVBS變更高層人事案 NCC再邀大股東丁廣鋐到場說明

威盛董事長陳文琦接任衛星頻道TVBS董事長的人事案將續審。NCC主任秘書兼發言人蕭祈宏今（25）日指出，本案將續行審議，...

郭台銘賣TBC管理權持股案 NCC准了

鴻海創辦人郭台銘去年因競選總統，計畫將手中持有的Dynami Vision 兩成股權賣給亞太電信董事長呂芳銘一案，卡關多...

矽晶圓仍穩／中美晶 首季EPS估逾2元

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）去年底營運調整後，市場認為，該公司今年在矽晶圓及太陽能二大主要業務都將回升下，對該公司今年第一季及全年營運維持相對樂觀。市場法人預期，在業外貢獻收益貢獻下，今年第一季每股獲利有機會上看2元以上水準。

玉晶光 吃iPhone鏡頭訂單進補

美國蘋果公司考量中國大陸疫情似有緩和跡象，火速與大陸比亞迪集團協議，同時擴大量產iPhone 9的生產規模。法人看好，玉晶光（3406）在7P鏡頭良率提升至七成以上後，未來接獲iPhone主鏡頭訂單的成長可望大爆發。

疫情風暴／東奧延期 面板Q2恐難盈？

賽事停 重創面板業

外資砍印度今年手機銷量 聯發科恐傷

印度政府日前宣布，今（2020）年4月調高消費稅率，其中，手機與特定零件的商品與服務稅率將從12%調高至18%，引發消費者對於手機可能隨之漲價的疑慮，因此，美系外資下修全年印度智慧型手機的市場銷售量。

印度封國 鴻海、緯創廠停工

印度政府對抗新冠肺炎疫情，宣布自今（25）日凌晨開始全面封鎖三周，在三星、小米等品牌巨頭停工後，鴻海（2317）及緯創（3231）也宣布跟進，鴻海印度工廠即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

進軍國際航太市場 漢翔等4企業搶下620億元訂單

台灣推動航太產業領航計畫傳捷報，喬崴進、公準、盟立與漢翔等4家公司，攜手搶下國際航太複合材料加工市場高達新台幣620億元...

傳蘋果砍單 美系外資憂台積電第3季旺季不旺

美系外資指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，晶圓代工廠台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業...

配合防疫 鴻海：暫停印度工廠運作至4月14日

隨著印度總理莫迪24日宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，電子大廠紛紛應政策停工，鴻海（23...

印度封國21天 鴻海聲明：當地廠區停工至4月14日

印度官方正式宣布封鎖國境三周（21日），對此，鴻海（2317）發布聲明說明印度廠區情況。

熱門新聞

政府紓困護弱勢 老幼殘者每人每月發1,500元

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

稅可緩繳、省水電費、弱勢拿補貼 8張圖看完最新紓困

郵局25日起調降存款利率 房貸地板價跌至1.31%

華南永昌證權證交易避險不及 損失達公司淨值3%

股災來不及避險 華南永昌證券爆虧損34億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。