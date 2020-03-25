訊連攜手華晶科 打造智慧安控的邊緣運算解決方案

訊連科技與華晶科技今（25）日宣布攜手合作，於華晶科技之AI BOX邊緣AI運算盒上，導入FaceMe AI臉部辨識引擎。AI BOX係基於高通(Qualcomm ) QCS603上開發之AIoT邊緣運算裝置，透過FaceMe AI臉部辨識，可用於偵測出現於IP攝影機出現之人臉及特徵值，並可運用於零售、居家及辦公室等特定場景之智慧安控應用。

華晶科技深耕視覺影像超過25年，近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX邊緣AI運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供AIoT/IoT中商用及居家邊緣AI安控系統之智慧視覺辨識解決方案。

華晶科技推出的Altek AI BOX係採用高通(Qualcomm ) QSC603晶片及Linux作業系統的AIoT邊緣運算裝置，結合FaceMe臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜 (Amazon AWS )與微軟( Microsoft Azure) 雲端服務，支持接入多路IP攝影機 (ONVIF Camera)，使用者能在高效安全的高通(Qualcomm )視覺智慧平台模式下，實踐高解析度及智慧安控，透過先進的AI人臉辨識進行身分、年齡、性別、行為偵測，並將數據在邊緣裝置上做智慧運算解析，可應用在多元場景，提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺AI處理能力。

「AI應用於邊緣裝置的應用蓬勃發展，新一代的IoT/AIoT設備上，可透過高通(Qualcomm)視覺智慧平台等技術，於輕量化之邊緣裝置上，實現臉部辨識等AI運算之可能。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「透過與華晶科技之合作，FaceMe臉部辨識引擎，可於搭載高通(Qualcomm) QCS603晶片之Altek AI BOX邊緣AI運算盒上，應用於各式智慧IoT/AIoT應用場景。」

「華晶科技與視覺智慧平台領導廠高通(Qualcomm)擁有長期的合作夥伴關係，並共同開發了一系列視覺邊緣AI產品，包括邊緣AI攝影機和針對邊緣運算推理引擎開發之AI邊緣運算裝置。」華晶科技夏汝文執行長表示：「Altek AI BOX邊緣AI運算盒，導入FaceMe 臉部辨識引擎，可應用於在多種的IoT/AIoT應用場景，如智慧家庭、智慧零售、智慧城市和智慧工廠，提供快速的臉部辨識，並創造全新的安控體驗。」