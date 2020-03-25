全國電首家品牌複合店27日開幕 攜手遠傳推一站式購物

全國電子繼2017年推出全新3C通路品牌Digital City陸續於台灣各地展店，獲得消費者熱情支持，今（25）日再宣布將推出全新品牌複合門市，首家品牌複合店將攜手遠傳電信，並擇點於新北市土城區，透過雙品牌優勢及更深度的品牌結合，擴大服務客群。

讓消費者能同時享受到雙品牌的專業與服務，全新且多元的服務內涵也能滿足消費者多變的需求，土城店將於本周五開幕，為3C服務體驗展開全新的一頁。3月27日至29日土城店也準備一系列開幕優惠，廣邀消費者共同前來嘗鮮、搶優惠。

全國電子表示，27日全新開幕的全國電子x遠傳電信品牌複合門市－土城店，店裡規劃出「IOT智慧影音娛樂區」、「3C數位匯流區」以及「時尚生活家電區」三大區塊，開放式的體驗空間，讓消費者看到正逐步實現的智慧家庭生活，攜手遠傳電信以更完整的3C家電智慧生活配套方案陪伴消費者迎接全新數位生活。

在土城店內除「到全國電子買3C家電享遠傳門號申辦優惠」、「到遠傳電信申辦門號享全國電子3C家電優惠」外，27日到29日開幕活動期間，於全國電子消費滿三千元或者到遠傳電信申辦或續約門號服務就能獲得摸彩券一張，包括聲寶32型LED顯示器+視訊盒及Panasonic熱水瓶、空氣清淨機等大獎現場立即抽。