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傳蘋果砍單恐衝擊台積電5奈米產能利用率 外資這麼說

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，外資關切台積電（2330）下半年的訂單，美系外資最新報告表示，蘋果調整iPhone 12所搭載的A14處理器訂單，恐影響台積電第3季5奈米晶圓需求減少至3~4萬片，產能利用率低於原預期，第3季營收成長幅度將低於以往的旺季水準，但看好台積電財務健全及產業領先地位，重申加碼評等，目標價維持338元。

不過，另有美系及日系外資則是調降台積電目標價，美系外資重申買進評等，目標價由350元下修到320元；日系外資重申買進評等，目標價由395元調降到310元。

美系外資表示，蘋果砍單下半年新機iPhone 12所搭載的A14處理器，推估台積電第3季5奈米晶圓需求將減少約3~4萬片，約當A14處理器晶片1,500~2,000萬套；美系外資認為，受蘋果砍單影響，台積電5奈米今年第3季產能利用率恐將較原先的規劃低。

美系外資指出，蘋果對台積電的砍單量相當今年全年晶圓需求約7~8%，預估台積電今年第3季營收將季增7%，較以往同期旺季平均季增15~20%低，但仍看好台積電財務健全、及具產業領先地位，重申加碼評等，目標價維持338元。

另一家美系外資表示，預估台積電今年上半年營收年增約27%，下半年在iPhone新機放量帶動下，預估營收將季增10%，但考量華為、蘋果、聯發科等客戶營收比重降低，下修台積電今明年每股盈餘預估，分別為15.66元、17.53元，降幅2.7%、4.7%，目標價由350元下修到320元，重申買進評等。

日系外資指出，台積電目前尚未面臨砍單，預估第2季營收可符合季節性水準，但在新冠肺炎疫情衝擊下，下半年將較具風險，因先前已下修今年全球半導體成長率，從8%下修到3%，決定下修台積電今年營收成長率，由原預估20%下修至年增10~15%，預估明年營收年增10~15%，調降台積電目標價，由395元調降到310元。

台積電今日以276.5元開高，一度衝達280元，終場收277元，上漲9.5元，漲幅3.55%，市值回升至7兆1,827.2億元。

台積電 外資 營收

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