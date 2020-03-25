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TVBS變更高層人事案 NCC再邀大股東丁廣鋐到場說明

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

威盛董事長陳文琦接任衛星頻道TVBS董事長的人事案將續審。NCC主任秘書兼發言人蕭祈宏今（25）日指出，本案將續行審議，並將函請擬任TVBS新副董事長的丁廣鋐4月1日到場陳述意見。

NCC今日召開第902次委員會議，針對「聯利媒體股份有限公司申請董事長變更續行討論案」（TVBS），決議續行審議。

TVBS原董事長張孝威去年7月宣布退休，後來TVBS董事會通過由宏達電董事長王雪紅夫婿、威盛董事長陳文琦接任董座並兼任總經理，第二大股東丁廣鋐擔任副董。

由於依規定，無線電視、衛星電視及有線電視系統董、監事、董事長等高層職務異動時，需經過NCC同意。因此TVBS去年也向NCC申請，但截至今日為止，NCC始終未通過此案。

蕭祈宏強調，並不是說該案有爭議，而是大股東丁廣鋐持有T台三成股份，但本身卻對經營沒有意見，因此NCC希望他到場說明。

蕭祈宏指出，此事之前發生爭議，是因丁廣鋐方面說沒收到到場說明通知，但後來NCC聯繫到當事人，丁也一度同意來說明，只是後來身體微恙，因此希望延後說明。

NCC強調，假設4月1日丁廣鋐沒到場說明，後續就不會再請他來。至於是否會因不到場說明，導致對該案審查出現影響，NCC表示，這個很難判斷，但因丁廣鋐持有三成股權，卻沒有經營權跟發言權，NCC主要是想了解他在公司的角色，但如果他不來就是代表他不在乎，NCC會綜合其他因素考量。

NCC 有線電視 股東

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