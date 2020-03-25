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郭台銘賣TBC管理權持股案 NCC准了

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。 本報系資料庫
鴻海集團創辦人郭台銘。 本報系資料庫

鴻海創辦人郭台銘去年因競選總統，計畫將手中持有的Dynami Vision 兩成股權賣給亞太電信董事長呂芳銘一案，卡關多時後，今（25）日國家通訊傳播委員會（NCC）終於點頭通過。

郭台銘去年因為競選總統，計畫將手中持有的Dynami Vision 兩成股權賣給呂芳銘，但交易案先前卻被NCC打槍。NCC 認為，在兩人經營TBC的兩年時間內，TBC獲利降低、負債比增加，因此要求TBC提出財務改善計畫。

NCC今日召開第902次委員會議，審議通過「荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.申請境外投資架構變更案。」

NCC指出，有關荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.申請將上層股東宏瀚投資股份有限公司（郭台銘持股99%）持有之Gear Rise Limited（BVI）20%股權，轉讓予Brave Guts Limited（BVI）（呂芳銘間接持股100%）案。

經NCC審視申請人之財務改善計畫及其資金運用計畫，申請人將償還銀行貸款，可降低申請人所屬5家有線電視系統經營之負債比例，故依外國人投資條例及有線廣播電視法第15條規定予以許可。

NCC指出，前為釐清申請人所屬系統經營者財務狀況中負債比例未能有效改善之疑慮，請申請人（荷蘭商TBC及HARVEST）及利害關係人（呂芳銘）於今年年3月4日到會陳述，並就其經營期間申請人所屬5家系統經營者負債比例仍有微幅上升乙事，要求提出具體財務改善計畫。

經檢視申請人所提財務改善計畫，NCC表示，除了申請人說明投入資本改善網路基礎建設等支出外，其中106年至108年相關負債增加係主要肇因於營利事業所得稅之調升，另申請人也提出償還銀行借款規劃等相關資金運用說明，用以改善申請人所屬系統之財務健全。

經審酌本案申請人所提之財務改善計畫後，NCC依外國人投資條例第7條及有線廣播電視第15條規定許可本案，後續將依行政流程函復投審會及本案申請人。

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NCC 有線電視 郭台銘 鴻海

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