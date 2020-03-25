華晶科攜手訊連 打造智慧安控的邊緣視覺AI解決方案

華晶科技（3059）展示與多家全球一線大廠和開發成果，與AI臉部辨識領導廠商訊連科技攜手打造智慧安控的邊緣視覺AI解決方案 。

華晶科的AI BOX邊緣AI運算盒，基於高通視覺智慧平台(Qualcomm ) QCS603晶片開發的AIoT邊緣運算裝置，導入FaceMe®AI臉部辨識引擎，可接入多路IP攝影機(ONVIF Camera)，實現臉部辨識等AI運算，並可運用於零售、居家及辦公室等多元場景的智慧安控應用。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科與高通擁有長期的合作夥伴關係，並共同開發一系列視覺邊緣AI產品，包括邊緣AI攝影機和針對邊緣運算推理引擎開發的AI邊緣運算裝置。Altek AI BOX邊緣AI運算盒，導入FaceMe®臉部辨識引擎，可應用於在多種的IoT/AIoT應用場景，如智慧家庭、智慧零售、智慧城市和智慧工廠，提供快速的臉部辨識，並創造全新的安控體驗。

華晶科近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX邊緣AI運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供AIoT/IoT中商用及居家邊緣AI安控系統之智慧視覺辨識解決方案。

華晶科推出的Altek AI BOX係採用高通QSC603晶片及Linux作業系統的AIoT邊緣運算裝置，結合FaceMe®臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜與微軟雲端服務，支持接入多路IP攝影機，使用者能在高效安全的高通視覺智慧平台模式下，實踐高解析度及智慧安控，透過先進的AI人臉辨識進行身分、年齡、性別、行為偵測，並將數據在邊緣裝置上做智慧運算解析，可應用在多元場景，提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺AI處理能力。