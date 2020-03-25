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十銓旗下T-FORCE電競發光記憶體 獲德國紅點設計大獎

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）宣佈旗下T-FORCE XTREEM ARGB幻鏡電競記憶體勇奪2020德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2020），該公司指出，幻鏡記憶體一推出即受全球電競玩家的熱烈反應，並於全球6,500件參賽作品中脫穎而出，獲得國際專家評審一致青睞肯定，印證十銓旗下T-FORCE電競品牌登上國際設計大獎殿堂的產品研發創意及實力。

十銓表示，該公司旗下的電競品牌T-FORCE致力開發結合創意質感及效能穩定的產品，本次獲獎的T-FORCE XTREEM ARGB幻鏡記憶體，擁有台灣新型專利，不僅採用可程式設計RGB LED，單顆LED可獨立發色與控制速度，更以幻彩全鏡面的外觀設計以及穿透導光的視覺效果，呈現光學工藝的層次美感，其超頻表現更是領先多數市場產品，在兼具效能及美學下，該產品也獲得市場肯定。

十銓 紅點設計大賽

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