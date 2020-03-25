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美IT媒體票選 ViewSonic獲年度最佳電腦顯示器品牌

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
ViewSonic的顯示器為消費者帶來良好的工作體驗。圖／ViewSonic提供
ViewSonic的顯示器為消費者帶來良好的工作體驗。圖／ViewSonic提供

全球視訊解決方案廠ViewSonic今（25）日宣布獲得美國權威IT媒體PC Magazine肯定，被評選為2020年度最佳電腦顯示器品牌。ViewSonic表示，PC Magazine針對其讀者的親身體驗票選出最值得信賴的科技公司，並從每個主要的科技領域中選出「2020年最佳品牌(Best Brands for 2020)」，在電腦顯示器項目中，ViewSonic榮獲第一名。

ViewSonic 台灣總經理黃金得表示，很感謝PC Magazine讀者將ViewSonic票選為心目中最理想的電腦顯示器品牌。ViewSonic根據各種需求提供不同的顯示器方案，除了觸控應用及適用於企業環境的解決方案，還有專為影片剪輯師、攝影師和內容創作者設計的ColorProTM專業顯示器。藉由最新的ELITE 電競顯示器，ViewSonic還能為電競職業選手與專業玩家帶來最佳的使用體驗。

PC Magazine 2020年最佳品牌是依據淨推薦分數（Net Promoter Score，NPS）評分機制所做的票選結果。使用者根據其經驗，給予正面、負面及介於之間的評論。這些使用者推薦有助於其他消費者購買時參考。

ViewSonic在PC Magazine的眾多調查都有出色的表現。2019年的讀者選擇獎（Readers’ Choice Award）中，ViewSonic也在顯示器項目中獲得第一。根據當年度調查顯示，ViewSonic在「整體滿意度」、「推薦的可能性」、「使用方便性」、「圖片品質滿意度」以及「信賴滿意度」等類別中都獲得最高評分。

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