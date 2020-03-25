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東奧延期 愛爾達：不影響轉播權利與義務

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延到2021年舉辦。 美聯社
東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延到2021年舉辦。 美聯社

2020年東京奧運正式宣布延期，已取得台灣轉播權的愛爾達電視執行長陳怡君表示，全球都受到COVID-19疫情影響，這是目前不得不的最好選擇，而愛爾達將在賽期確定之後，全力做好轉播任務，讓台灣觀眾第一時間掌握國手們在奧運舞台的精彩發揮 

陳怡君表示，雖然選手的調整狀況將大受影響，但東奧延期應是不得不的最好決定，愛爾達原有的權利跟義務也都不會改變！陳怡君強調，愛爾達電視與中華電信將能迎接更成熟的5G環境，做更完整的準備與規劃，轉播成效將會更好。

陳怡君認為，愛爾達將正向面對，就想成2020年和2021年互換，明年的體育淡季變成奧運年，吸收更充沛的能量後，愛爾達將以最佳狀態全力備戰，2021年呈現更出色的轉播內容。

陳怡君強調，現在愛爾達將和所有國人一起，為還沒爭取到奧運資格的國手們加油，希望選手們風光爭取到奧運參賽資格，為選手生涯留下最精彩的紀錄，也讓台灣同胞更為選手們大聲喝采、感到驕傲。

東京奧運

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