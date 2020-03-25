電腦展延期／品牌商應變 直播秀新品

今年台北國際電腦展由原訂6月延到9月舉行，相關廠商多表示錯愕。不少廠商私下透露，昨（24）日才接到通知，一時之間還反應不過來，將盡快與主辦單位確認細節，才能進一步規劃因應方案，可能改以線上直播方式來發表新產品。

不過，品牌大廠華碩力挺主辦單位外貿協會的決定，認為防疫優先，應以公眾利益為重，認同貿協的規畫。

宏碁、華碩等品牌業者，在過去台北國際電腦展期間，都會趁勢強打自家新品，衝高品牌能見度。例如華碩去年選在台北國際電腦展前一天、舉辦展前發表會，宏碁則是在會展期間進駐台北信義區香堤廣場打造戶外體驗空間，邀請消費者一窺宏碁專為創作者打造的ConceptD系列產品。

不過，隨著今年台北國際電腦展延期、加上近期歐、美、東南亞等地幾乎都遭受疫情威脅，幾乎很難舉辦實體的新品發表會，預料品牌商將以線上直播的方式，持續曝光自家產品。

華碩日前於法說會上指出，PC新品上市規劃是以上游中央處理器（CPU）廠發布時間為主，各家廠商再針對發布時間推出對應產品，而新冠肺炎疫情造成上游供應鏈料件供應、人力供給的問題，會對上市時間有所影響。

華碩表示將會挑選重點產品力拚如期上市，例如原本規劃推五個產品，將減少至三個。華碩蘇州有研發單位，將會安排蘇州研發同仁至廠商端進行產品開發程序，不要影響產品開發時程。