快訊

對刺激法案樂觀 道瓊指數創87年來最大單日漲幅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電腦展延期／品牌商應變 直播秀新品

經濟日報 / 記者謝艾莉蕭君暉/台北報導

今年台北國際電腦展由原訂6月延到9月舉行，相關廠商多表示錯愕。不少廠商私下透露，昨（24）日才接到通知，一時之間還反應不過來，將盡快與主辦單位確認細節，才能進一步規劃因應方案，可能改以線上直播方式來發表新產品。

不過，品牌大廠華碩力挺主辦單位外貿協會的決定，認為防疫優先，應以公眾利益為重，認同貿協的規畫。

宏碁、華碩等品牌業者，在過去台北國際電腦展期間，都會趁勢強打自家新品，衝高品牌能見度。例如華碩去年選在台北國際電腦展前一天、舉辦展前發表會，宏碁則是在會展期間進駐台北信義區香堤廣場打造戶外體驗空間，邀請消費者一窺宏碁專為創作者打造的ConceptD系列產品。

不過，隨著今年台北國際電腦展延期、加上近期歐、美、東南亞等地幾乎都遭受疫情威脅，幾乎很難舉辦實體的新品發表會，預料品牌商將以線上直播的方式，持續曝光自家產品。

華碩日前於法說會上指出，PC新品上市規劃是以上游中央處理器（CPU）廠發布時間為主，各家廠商再針對發布時間推出對應產品，而新冠肺炎疫情造成上游供應鏈料件供應、人力供給的問題，會對上市時間有所影響。

華碩表示將會挑選重點產品力拚如期上市，例如原本規劃推五個產品，將減少至三個。華碩蘇州有研發單位，將會安排蘇州研發同仁至廠商端進行產品開發程序，不要影響產品開發時程。

華碩 電腦展 宏碁

延伸閱讀

簡嫚書積極防疫 願「斗內」孟耿如直播婚禮

「雙面人」直升機打鬥來真的 懸掛三層樓高空肉搏

疫情限制到場 民眾無奈選擇直播網路葬禮

東海大學即日起謝絕訪客 路思義教堂作禮拜改直播

相關新聞

齊心挺抗疫 宏達電贈400盒蘿蔔糕向衛福部同仁打氣

為感謝衛福部長陳時中及防疫團隊的辛勞，經國管理暨健康學院學生特別製作陳時中蛋糕打氣，宏達電自2017年就和疾管署合作開發...

Apple Watch豁免關稅 台鏈大補

外電報導，美國貿易代表署批准蘋果提出的Apple Watch關稅豁免申請，從中國大陸出口的Apple Watch成品輸入美國，無須額外課徵7.5%關稅。

台北電腦展避疫 延到9月

受新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。台北國際電腦展（ＣＯＭＰＵＴＥＸ）主辦單位昨宣布，原訂今年六月二日至六日舉辦的ＣＯＭＰＵＴＥＸ，將延期至九月二十八日至三十日於台北南港展覽二館辦理，這是繼二○一三年ＳＡＲＳ後，再度延到九月開展。

電腦展延期／品牌商應變 直播秀新品

今年台北國際電腦展由原訂6月延到9月舉行，相關廠商多表示錯愕。不少廠商私下透露，昨（24）日才接到通知，一時之間還反應不過來，將盡快與主辦單位確認細節，才能進一步規劃因應方案，可能改以線上直播方式來發表新產品。

台積非產線員工 可在家上班

台積電因有一名員工確診新冠肺炎，公司防疫委員會先啟動分組辦公營運模式，現在並鼓勵非生產線員工至4月12日前，多利用居家辦公的方式，無須至公司上班，並要求全體員工，除單位主管核准外、暫停出國計畫，藉此降低員工感染新冠肺炎的機率。

強化防疫 聯發科、聯電分區分層工作

新冠肺炎疫情仍無緩和跡象，半導體廠持續強化防疫，除了台積電啟動在家上班等措施之外，聯發科、聯電等指標廠，也採取分區分層上班、利用遠端連線等措施，確保員工健康無虞。

廣達攻精準醫療 再傳捷報

廣達昨 （24)）日與衛福部健保署簽署合作備忘錄（MOU），廣達將捐贈健保署人工智慧（AI）醫療雲運算整合平台系統，協助整合健保大數據，並運用AI加速客製化健保應用，發展精準醫療，此舉將為廣達在精準醫療領域再下一城。

林百里：打造AI醫療平台 供產學醫使用

廣達董事長林百里昨（24）日表示，廣達已與全台12家醫學中心合作，但仍屬單點合作模式，這次與健保署合作，將是廣達、健保署首次運用大數據合作打造平台，可提供全台學界、醫界、企業界使用，有助快速發展精準醫療。

33年來首次 台積電將大規模實施在家上班

台積電因有一名員工確診新冠肺炎，台積電防疫委員會繼啟動分組辦公營運模式，又鼓勵非生產線員工至四月十二日前，多利用居家辦公，同時要求員工除單位主管核准外，請全體員工暫停出國計畫。

與隆達共有產品專利 日商日亞告IPF侵權

日亞化學工業株式會社（日亞）今日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償。

台大創創xUDN垂直加速器招募新創團隊

聯合報系及台大創創中心宣布最新的「垂直加速器」合作計畫，因應數位浪潮與5G時代來臨，將採用「開放式創新」（Open Innovation）策略，邀請對「熟齡健身」及「健康照護」主題有興趣的新創團隊，共同開發並推動可行的商業模式。

強強聯手奏效 網家再開微軟旗鑑館

新冠肺炎疫情，刺激消費者行為轉移至線上，同時吸引品牌商強化線上行銷。網路家庭（8044）積極結盟品牌搶攻市場，繼日前攜手屈臣氏開旗艦店後，今日再宣布「微軟旗艦館」於PChome 24h購物開幕，成為微軟全台電商通路最大合作夥伴，持續擴大多元品牌策略布局。

熱門新聞

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

政府紓困護弱勢 老幼殘者每人每月發1,500元

買儲蓄險的都傻子？網友揭「兩大優勢」：爽領到老年

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

華南永昌證權證交易避險不及 損失達公司淨值3%

郵局25日起調降存款利率 房貸地板價跌至1.31%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。