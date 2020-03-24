力抗紅色供應鏈 英業達為AirPods前進越南設廠

英業達（2356）集團旗下英華達總經理何代水透露，配合客人需求，英業達內部已通過越南設廠計畫。由於英華達負責操刀蘋果AirPods組裝業務，加上最大競爭對手陸廠立訊精密已在越南設立蘋果無線藍芽耳機產線，市場猜測，英業達越南設廠就是為了組裝AirPods，力抗紅色供應鏈。

英業達今（24）日舉行線上法說會，市場關心智慧裝置業務復工進度，留守上海督軍的英華達總經理何代水回應，上海廠過年前就有1萬人留守加班，且在疫期間加強防疫管理下，仍能維持一定產能、持續生產，到2月時仍有85%生產率，比其它競業狀況都好。

何代水表示，上海廠5G產品以美系客戶為主，有很多客戶都在試產階段，但因疫期間其它競業的廠都不能順利開工，英華達因此受惠，反而增加很多新的5G專案、進入試產階段。

至於南京廠部分，以生產大陸客戶產品為主，也是訂單一直追加，預期在中國疫情穩定後，中國企業界將加速5G產品進度，英業達看好未來發展。

市場先前傳出，英業達AirPods掉單，法人追問此事，對此，何代水鄭重否認，強調持續在新、舊機型都有生產，英業達不會落隊、市場傳言非事實。

何代水指出，穿戴式音響設備一直是配合客戶策略生產，不僅生產效率最高，品質也是最好。目前（耳機）主要供應鏈在中國大陸，但因上海生產成本較高，相較東南亞就有其優點，英業達配合客人需求，公司內部已通過越南設廠計畫。

儘管英業達未證實越南廠生產產品項目，但市場猜測，英業達AirPods 競爭對手陸廠立訊精密、歌爾聲學已在越南設立蘋果無線藍芽耳機產線，且英華達負責AirPods 組裝事業，前進越南設廠就是為了生產AirPods。