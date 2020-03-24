疫情影響 2020台北電腦展將延期至9月

COMPUTEX主辦單位台北市電腦公會總幹事杜全昌及外貿協會秘書長葉明水今（24）日共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月28日至30日於台北南港展覽2館辦理。

受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。

為持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者之健康安全，今年9月COMPUTEX 2020 Special Edition將呈現5G與網通、智慧解決方案、電競及新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6 月趨緩，主辦單位將加強洽邀全球買主來台觀展。

針對持續力挺COMPUTEX的參展廠商，主辦單位將在網站上辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請海內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以網路型式分享5G、AI、物聯網等智慧科技應用與最新趨勢。

主辦單位表示，將隨時更新資訊，請上 COMPUTEX官網：https://show.computex.biz/2020/

https://www.computextaipei.com.tw/zh_TW/