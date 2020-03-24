快訊

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

疫情影響 2020台北電腦展將延期至9月

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

COMPUTEX主辦單位台北市電腦公會總幹事杜全昌及外貿協會秘書長葉明水今（24）日共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月28日至30日於台北南港展覽2館辦理。

受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。

為持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者之健康安全，今年9月COMPUTEX 2020 Special Edition將呈現5G與網通、智慧解決方案、電競及新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6 月趨緩，主辦單位將加強洽邀全球買主來台觀展。

針對持續力挺COMPUTEX的參展廠商，主辦單位將在網站上辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請海內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以網路型式分享5G、AI、物聯網等智慧科技應用與最新趨勢。

主辦單位表示，將隨時更新資訊，請上 COMPUTEX官網：https://show.computex.biz/2020/

https://www.computextaipei.com.tw/zh_TW/

疫情 5G 外貿協會

延伸閱讀

疫情燒！又一大展中槍 COMPUTEX 2020延期至9月

疫情影響 COMPUTEX台北國際電腦展2020將延期至9月底

確定了！睽違17年COMPUTEX再延期

新冠疫情衝擊產業！科法斯報告：這三個行業影響最大

相關新聞

齊心挺抗疫 宏達電贈400盒蘿蔔糕向衛福部同仁打氣

為感謝衛福部長陳時中及防疫團隊的辛勞，經國管理暨健康學院學生特別製作陳時中蛋糕打氣，宏達電自2017年就和疾管署合作開發...

與隆達共有產品專利 日商日亞告IPF侵權

日亞化學工業株式會社（日亞）今日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償。

強強聯手奏效 網家再開微軟旗鑑館

新冠肺炎疫情，刺激消費者行為轉移至線上，同時吸引品牌商強化線上行銷。網路家庭（8044）積極結盟品牌搶攻市場，繼日前攜手屈臣氏開旗艦店後，今日再宣布「微軟旗艦館」於PChome 24h購物開幕，成為微軟全台電商通路最大合作夥伴，持續擴大多元品牌策略布局。

遠端辦公、學習需求熱 訊連、精誠補

新冠肺炎疫情持續延燒，遠端工作、學習需求熱，如訊連（5203）、精誠（6214）等可支應遠端需求的廠商，業績受惠。

5G頻譜數量越多越好？ 林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今日強調，3.5GHz即使拿到100MHz，都做不出5G的速度，因此第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題。要用拿到的頻譜來比大小，那是門外漢才會有的觀點。

Apple Watch獲美關稅豁免 供應鏈振奮

蘋果公司迎來好消息，美國貿易代表署（USTR）已經批准蘋果請求，同意豁免Apple Watch關稅，意味著該公司從中國大陸出口成品進美國無需繳納7.5%關稅，對相關供應鏈廣達（2382）、仁寶（2324）將有正面挹注。

台積電、聯發科聯手強彈 半導體全線紅

美國聯準會推出史無前例無上限量化寬鬆（QE）措施，激勵亞股全面反彈，台股權值指標台積電（2330）與聯發科（2454）今（24）日聯袂大漲，帶動半導體指數勁揚7.3%，類股全面反彈。

林百里：廣達已啟動線上工作 未來四周最重要

廣達（2382）董事長林百里今（24）日表示，廣達內部已經啟動防疫措施，並根據政府規定一步一步做，盡量把防疫工作做好，目...

新冠疫情影響 2月液晶電視面板出貨較原目標衰退10.2%

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠於面板...

2019上半年台灣公有雲市場達1.39億美元 年增25.6%

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤半年報，2019上半年台灣公有雲IaaS（基礎建設即服務）市場規模達...

5G頻譜數量比大小 台灣大林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日一早在臉書發文，列舉10個論點解釋並回應同業，他強調...

林之晨：5G價值未必是大頻寬與速度 收訊是初期重點

台灣正式跨入 5G 元年，業者尚未開台，已經開始對消費者進行各種「教育」。台灣大總經理林之晨近期臉書也針對5G概念「開專...

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

華南永昌證權證交易避險不及 損失達公司淨值3%

郵局25日起調降存款利率 房貸地板價跌至1.31%

三立奪林口媒體園區地上權 展現衝刺休閒娛樂決心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。