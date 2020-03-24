電視面板今年出貨量 估成長33%

在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定，而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。

光電協進會產業分析師林政賢指出，根據DSCC統計，2019 年OLED 電視面板的出貨量成長了16％，達到340 萬片，而且是所有螢幕尺寸都有成長，隨著LGD 擴大在中國廣州的G8.5 廠，預估2020年將增成長33％至440萬片；55英吋電視面板將成長29％至260萬片；65 英吋電視面板將成長33％至160 萬片，77 英吋將成長73％至126,000 片；48 英吋僅佔一小部分只有63,000片。

近日兩大韓廠積極搶市佔率，都紛紛推出8K 電視新品。三星在韓國市場發布的2020 年電視新產品提升了影像品質、產品設計與音響效果，目標是大幅擴展8K 電視市場，總共推出9 款QLED 8K 電視，比去年款式多出一倍。

2020 QLED 8K 電視設計和規格由QT950S、QT900S 和QT800三個系列組成，並提供了85、82、75、65 和55 等各種螢幕尺寸，以擴大消費者的選擇範圍。

今年三星電子不僅將加強8K 電視市場，而且還將加強75 英吋以上的超大型電視市場，希望透過產品型號與數量來領導高階電視市場。今年推出QLED 8K 的最大特點是「無極限螢幕」，透過最小化螢幕內部和外部的邊界來最大化視覺面積，螢幕邊框只有2.3mm 寬，可以將電視正面99％作為螢幕，但僅頂級型號QT950S 和QT900S 才有此設計。

樂金（LG）也在韓國、北美和歐洲等主要海外國家推出2020 年新產品電視，採用奈米技術的「Nano Cell TV」以及頂級產品陣容「All Red TV」進一步加強在全球高階電視市場的市佔率。與去年相比LG 今年大幅提高了「LG Nano cell 8KAI ThinQ」型號，在韓國本月將發布75 英吋型號為75Nano99、75Nano97，以及下個月發布65 型型號為65Nano99、65Nano97 高畫質電視。

LG 指出今年計劃擴大Nano Cell 電視系列，提供客戶多樣化的尺寸選擇，繼續引領全球高階電視市場。