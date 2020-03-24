肺炎疫情衝擊 2月電視面板出貨較預設目標衰退10.2%

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠面板價格上揚及面板廠手中仍有庫存，使得2月電視面板出貨僅小幅月減3.5%，達2,007.3萬片，較年前原本設定目標衰退幅度也從18%收斂至10.2%。

TrendForce預計，3月電視面板出貨量雖仍較年前預定的出貨目標減少6.1%，但在疫情對於人力、物流及物料影響趨緩下，出貨量有機會較2月成長14%，達2,290萬片。

觀察前六大面板廠表現，中國大陸華星光電（CSOT）因復工時間最早加上物料充足，不僅受此波疫情影響最小，也趁價格及需求雙雙上漲之際，積極衝刺出貨量，2月出貨量月增0.2%達372.6萬片，首次超越京東方（BOE）拿下第一。

擁有多條產品線的京東方雖在疫情爆發後取得特許證，但因各廠位置不一，人力缺口問題比其他面板廠顯著；此外，也受到上游零組件（POL&PCB）供給不足影響，多重因素導致京東方2月出貨量月減14.1%至346萬片，退居第二，為2017年6月至今最低點。

惠科（HKC）雖面臨物料短缺，但因1月出貨受春節影響遞延至2月，不僅出貨量大幅月增64.7%達260.5萬片，更躍升單月出貨第三名，成為本月大黑馬。

群創除了後端IC bonding廠復工日期延後，也面臨人力及物料缺乏的問題，導致2月出貨大幅月減15.2%至251.1萬片，位居第四。

韓系面板廠受疫情影響相對有限，三星顯示（SDC）蘇州廠2月雖短暫面臨IC bonding廠人力不足的問題，但因年初面板價格上漲促使三星顯示調高韓國產線稼動率，2月出貨量較1月仍小幅增長1.4%，達205.5萬片，位居第五。樂金顯示（LGD）物料問題不大，唯2月工作天數少加上去年下半年決議收斂位於南韓的LCD TV產線，影響出貨表現，2月出貨月減4.4%至198.3萬片，排名第六，但單月出貨量卻創下歷史新低。