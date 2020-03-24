調研估：OLED 電視面板今年出貨量增33% 達440萬台

光電協進會產業分析師林政賢今（24）日表示，根據市場研究機構 DSCC統計，2019 年 OLED 電視面板的出貨量成長了 16％，達到340萬片，而且是所有螢幕尺寸都有成長。隨著樂金顯示器（ LGD） 擴大在中國廣州的G8.5晶圓廠，預估 2020 年將增成長33％至440 萬片。

其中，55吋電視面板將成長29％至260萬片；65吋電視面板將成長33％至160萬片，77吋將成長73％至12.6萬片；48吋僅占小部分為6.3萬片。

林政賢指出，在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定。而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。

近日兩大韓廠積極搶市占率，紛紛推出8K電視新品。三星（SAMSUNG）在韓國市場發布的2020年電視新產品提升了影像品質、產品設計與音響效果，目標是大幅擴展8K電視市場，總共推出9款QLED 8K電視，比去年款式多出一倍。

2020年 QLED 8K 電視設計和規格由QT950S、QT900S和QT800三個系列組成，並提供了85、82、75、65和55等各種螢幕尺寸，以擴大消費者的選擇範圍。分別售價為 85吋（QT950S） 1,940萬韓元、75吋1,939萬韓元、65 吋9,320 萬韓元和 55 吋（QT800）349 萬韓元。

林政賢表示，今年三星電子不僅將加強8K電視市場，而且還將加強75吋以上的超大型電視市場，希望透過產品型號與數量來領導高階電視市場。今年推出QLED 8K的最大特點是「無極限螢幕」，透過最小化螢幕內部和外部的邊界來最大化視覺面積，螢幕邊框只有2.3mm寬，可以將電視正面99％作為螢幕，但僅頂級型號QT950S和QT900S才有此設計。

三星QLED 8K的核心技術「AI Quantum Processor 8K」有進一步發展，AI 控制功能可呈現電視本身的最佳亮度和音效，以及分析每個場景，如放置電視的空間的照度，使任何觀看環境中呈現最佳影像品質。

樂金（LG）也在韓國、北美和歐洲等主要海外國家推出2020年新產品電視，採用奈米技術的「Nano Cell TV」以及頂級產品陣容「All Red TV」進一步加強在全球高階電視市場的市占率。

與去年相比LG今年大幅提高「LG Nano cell 8K AI ThinQ」型號，在韓國本月將發布75 吋型號為75Nano99、75Nano97，以及下個月發布65吋型號為 65Nano99、65Nano97高畫質電視，8K AI ThinQ 的出貨價格為550~890 萬韓元，而4K AI ThinQ 的售價為189至 600 萬韓元。LG指出今年計劃擴大Nano Cell電視系列，提供客戶多樣化的尺寸選擇，繼續引領全球高階電視市場。