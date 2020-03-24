快訊

與新冠肺炎確診者接觸！清大26學生須隔離 20門課改線上教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

調研估：OLED 電視面板今年出貨量增33% 達440萬台

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

光電協進會產業分析師林政賢今（24）日表示，根據市場研究機構 DSCC統計，2019 年 OLED 電視面板的出貨量成長了 16％，達到340萬片，而且是所有螢幕尺寸都有成長。隨著樂金顯示器（ LGD） 擴大在中國廣州的G8.5晶圓廠，預估 2020 年將增成長33％至440 萬片。

其中，55吋電視面板將成長29％至260萬片；65吋電視面板將成長33％至160萬片，77吋將成長73％至12.6萬片；48吋僅占小部分為6.3萬片。

林政賢指出，在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定。而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。

近日兩大韓廠積極搶市占率，紛紛推出8K電視新品。三星（SAMSUNG）在韓國市場發布的2020年電視新產品提升了影像品質、產品設計與音響效果，目標是大幅擴展8K電視市場，總共推出9款QLED 8K電視，比去年款式多出一倍。

2020年 QLED 8K 電視設計和規格由QT950S、QT900S和QT800三個系列組成，並提供了85、82、75、65和55等各種螢幕尺寸，以擴大消費者的選擇範圍。分別售價為 85吋（QT950S） 1,940萬韓元、75吋1,939萬韓元、65 吋9,320 萬韓元和 55 吋（QT800）349 萬韓元。

林政賢表示，今年三星電子不僅將加強8K電視市場，而且還將加強75吋以上的超大型電視市場，希望透過產品型號與數量來領導高階電視市場。今年推出QLED 8K的最大特點是「無極限螢幕」，透過最小化螢幕內部和外部的邊界來最大化視覺面積，螢幕邊框只有2.3mm寬，可以將電視正面99％作為螢幕，但僅頂級型號QT950S和QT900S才有此設計。

三星QLED 8K的核心技術「AI Quantum Processor 8K」有進一步發展，AI 控制功能可呈現電視本身的最佳亮度和音效，以及分析每個場景，如放置電視的空間的照度，使任何觀看環境中呈現最佳影像品質。

樂金（LG）也在韓國、北美和歐洲等主要海外國家推出2020年新產品電視，採用奈米技術的「Nano Cell TV」以及頂級產品陣容「All Red TV」進一步加強在全球高階電視市場的市占率。

與去年相比LG今年大幅提高「LG Nano cell 8K AI ThinQ」型號，在韓國本月將發布75 吋型號為75Nano99、75Nano97，以及下個月發布65吋型號為 65Nano99、65Nano97高畫質電視，8K AI ThinQ 的出貨價格為550~890 萬韓元，而4K AI ThinQ 的售價為189至 600 萬韓元。LG指出今年計劃擴大Nano Cell電視系列，提供客戶多樣化的尺寸選擇，繼續引領全球高階電視市場。

電視面板

延伸閱讀

做好奧運延期準備 體育署持續關注備戰

台灣電視面板 躍全球二哥

韓廠逐步減產LCD 電視面板市占首度被台廠超車

研調：很少人能肉眼看出4K與8K電視影像差異

相關新聞

齊心挺抗疫 宏達電贈400盒蘿蔔糕向衛福部同仁打氣

為感謝衛福部長陳時中及防疫團隊的辛勞，經國管理暨健康學院學生特別製作陳時中蛋糕打氣，宏達電自2017年就和疾管署合作開發...

與隆達共有產品專利 日商日亞告IPF侵權

日亞化學工業株式會社（日亞）今日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償。

強強聯手奏效 網家再開微軟旗鑑館

新冠肺炎疫情，刺激消費者行為轉移至線上，同時吸引品牌商強化線上行銷。網路家庭（8044）積極結盟品牌搶攻市場，繼日前攜手屈臣氏開旗艦店後，今日再宣布「微軟旗艦館」於PChome 24h購物開幕，成為微軟全台電商通路最大合作夥伴，持續擴大多元品牌策略布局。

遠端辦公、學習需求熱 訊連、精誠補

新冠肺炎疫情持續延燒，遠端工作、學習需求熱，如訊連（5203）、精誠（6214）等可支應遠端需求的廠商，業績受惠。

5G頻譜數量越多越好？ 林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今日強調，3.5GHz即使拿到100MHz，都做不出5G的速度，因此第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題。要用拿到的頻譜來比大小，那是門外漢才會有的觀點。

Apple Watch獲美關稅豁免 供應鏈振奮

蘋果公司迎來好消息，美國貿易代表署（USTR）已經批准蘋果請求，同意豁免Apple Watch關稅，意味著該公司從中國大陸出口成品進美國無需繳納7.5%關稅，對相關供應鏈廣達（2382）、仁寶（2324）將有正面挹注。

台積電、聯發科聯手強彈 半導體全線紅

美國聯準會推出史無前例無上限量化寬鬆（QE）措施，激勵亞股全面反彈，台股權值指標台積電（2330）與聯發科（2454）今（24）日聯袂大漲，帶動半導體指數勁揚7.3%，類股全面反彈。

林百里：廣達已啟動線上工作 未來四周最重要

廣達（2382）董事長林百里今（24）日表示，廣達內部已經啟動防疫措施，並根據政府規定一步一步做，盡量把防疫工作做好，目...

新冠疫情影響 2月液晶電視面板出貨較原目標衰退10.2%

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠於面板...

2019上半年台灣公有雲市場達1.39億美元 年增25.6%

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤半年報，2019上半年台灣公有雲IaaS（基礎建設即服務）市場規模達...

5G頻譜數量比大小 台灣大林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日一早在臉書發文，列舉10個論點解釋並反擊同業，他強調...

林之晨：5G價值未必是大頻寬與速度 收訊是初期重點

台灣正式跨入 5G 元年，業者尚未開台，已經開始對消費者進行各種「教育」。台灣大總經理林之晨近期臉書也針對5G概念「開專...

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

三立奪林口媒體園區地上權 展現衝刺休閒娛樂決心

獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。