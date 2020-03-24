防疫中還趴趴走？資策會區塊鏈技術協助居家檢疫隔離

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，需要居家檢疫或居家隔離的民眾已超過萬人，但對這些民眾的控管，目前僅提供手機透過健康回報、GPS定位進行電子監控，並搭配里長或里幹事進行健康關懷14天外，常受隱私權外洩的質疑，居家檢疫或居家隔離的民眾也常見「趴趴走」公開違法，反而造成檢疫及隔離者的僥倖及一般民眾的恐慌心理。

資策會數位服務創新研究所(服創所)今天宣布提供區塊鏈技術，與智慧時尚司開發「平安環離家警報器」，利用科技輔助提供「居家隔離管制升級方案」予居家檢疫或居家隔離的民眾使用，作為檢疫隔離防疫工作之解決方案，今（24）日起，在雲林縣斗南鎮推動試辦。

此款「平安環離家警報器」提供基於區塊鏈技術的資料保全平台，以第三方系統，確保資料沒有被竄改，提高了電子紀錄的可信度和一致性，透過資料彼此鏈結、完整追溯的特性，手環資料無法被竄改、確保監控軌跡的完整。

「居家隔離管制升級方案」以兩步驟完成，包括第一步是配發手環（結合醫院用防拆手帶與防水Beacon感應裝置）與居家感測器。第二是廠商專人於隔離場域施工裝設，10分鐘即可完成50坪左右布建，感測器上封條於管制期間不可移動及拆除。

於隔離場域裝設完成後，只要當檢疫或隔離者超出居家範圍時，啟動感應裝置，自動警示告知當地衛生機關或里長的通訊設備(Line或特定APP)。檢疫或隔離者的感測紀錄，包含異常通報狀況、處理狀況等，皆統一上傳至後台雲端管理系統詳細紀錄。