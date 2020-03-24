光寶創新獎 徵求智慧家居、醫院與城市好創意

第20屆光寶創新獎即日起展開徵件，光寶創新獎今年再度攜手全球領導企業默克(Merck)、英飛凌(Infineon)與新夥伴—貿澤電子(Mouser)共同設立特別獎，鼓勵參賽者運用5G、AIoT、雲端、大數據與人工智慧等創新科技注入智慧居家、智慧城市乃至於智慧醫院等領域，打造美好的未來居家生活、節能友善的智慧城市，或是改善現有醫療服務流程，共計提供超過32個獎項、200萬元的總獎勵金。

默克已連續七年參與光寶創新獎設立特別獎，本屆以「未來智慧醫院」為題，期待參賽者將各項創新科技應用現有醫療服務範疇，從門診、住院病房、護理站、檢驗科等環節，深入醫院結構提出優化流程、為病患和醫療從業人員創造價值的提案。

英飛凌設立企業特別獎邁入第三年，今年邀請參賽者關注社會變遷、氣候變化與資源短缺、居住城市化、數位化轉型等宏觀趨勢，勇於發揮想像力針對「美好生活．定義未來」的主題提案，旨在讓智慧城市變得更節能、更有效率。

貿澤電子則鼓勵參賽者提出增進智慧居家系統「智慧化」程度的解決方案，如改善家用電器、空調、照明和安全等系統的運作效率、降低能耗、強化對環境變數的即時性與控制能力，或是運用圖像感知、AI識別技術強化監控能力，更加確保人身和財產安全。

2019光寶創新獎分為「設計創新組」及「技術創新組」兩組競賽，各設金、銀、銅賞與最佳潛力獎等20個獎項，獎勵工業設計領域及技術專業創新好手。為鼓勵創新作品跨領域結合優秀的設計與技術，同作品可獲雙料金賞獎金高達80萬元。技術組優勝團隊還有機會接軌科技部「創新創業激勵計畫」，爭取百萬創業基金。