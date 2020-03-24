台積電籲員工暫停出國 鼓勵非產線人員4月12日前在家辦公

台積電（2330）在3月18日傳出員工確診新冠肺炎，決議啟動分組辦公營運模式，除了不同區域辦公之外，同時鼓勵非產線人員4月12日前在家辦公，另外，台積電也呼籲全體員工暫停出國計畫。

台積電日前公告一名員工確診新冠肺炎，近距離接觸者約30人，除了確診人員在醫院診治之外，相關接觸人員則居家隔離14天，同時強調，公司營運 並未受到影響。

台積電表示，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除現有防疫相關規定外，將啟動分組辦公營運模式；台灣地區員工在參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

台積電表示，分組辦公模式除了不同區域辦公之外，還有居家辦公，鼓勵非產線員工在4月12日前可以在家上班，初估非產線員工約有3萬人，不過，並不是3萬人同時在家上班，而是採取輪流方式。