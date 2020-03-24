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武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

液晶電視面板2月出貨月減3.5% 3月可望月增14%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

根據集邦科技光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠於面板價格上揚及面板廠手中仍有庫存，使得2月電視面板出貨僅小幅月減3.5%，達2,007.3萬片；但較年前原本設定目標衰退幅度也從18%收斂至10.2%。

TrendForce預計3月電視面板出貨量雖仍較年前預定的出貨目標減少6.1%，但在疫情對於人力、物流及物料影響趨緩下，出貨量有機會較2月成長14%，達2,290萬片。

觀察前六大面板廠表現，華星光電因復工時間最早加上物料充足，不僅受此波疫情影響最小，也趁價格及需求雙雙上漲之際，積極衝刺出貨量，2月出貨量月增0.2%達372.6萬片，首次超越京東方（BOE）拿下第一。

擁有多條產品線的京東方雖然在疫情爆發後取得特許證，但因各廠位置不一，人力缺口問題比其他面板廠顯著；此外，也受到上游零組件（POL&PCB）供給不足影響，多重因素導致京東方2月份出貨量月減14.1%至346萬片，退居第二，為2017年6月至今最低點。

惠科雖面臨物料短缺，但因1月出貨受春節影響遞延至2月份，不僅出貨量大幅月增64.7%達260.5萬片，更躍升單月出貨第三名，成為本月大黑馬。

群創除了後端IC bonding廠復工日期延後，也面臨人力及物料缺乏的問題，導致2月出貨大幅月減15.2%至251.1萬片，位居第四。

韓系面板廠受疫情影響相對有限，三星顯示蘇州廠2月雖短暫面臨IC bonding廠人力不足的問題，但因年初面板價格上漲促使三星顯示調高韓國產線稼動率，2月份出貨量較1月仍小幅增長1.4%，達205.5萬片，位居第五。

樂金顯示物料問題不大，唯2月工作天數少加上去年下半年決議收斂韓國LCD TV產線影響出貨表現，2月出貨月減4.4%至198.3萬片，排名第六，但單月出貨量卻創下歷史新低。

14%預計，在2、3月出貨達成率不佳的情形下，第1季電視面板出貨量將減少至6,378.2萬片，季度及年度表現分別衰退12.7%及8.9%，和原本年前計劃相比亦減少5.6%。然供給驟減卻反而成為推升第1季電視面板價格漲幅優於預期。

展望第2季，在部分需求遞延及面板廠為了去化前端Cell庫存而衝刺出貨量的情形下，出貨量有機會季增7.1%。唯目前新冠肺炎疫情延燒至全球，將嚴重衝擊整體經濟環境，在失業率上升及全球GDP下滑的惡劣情勢下，將大大削弱消費者所得可支配的能力，而隨著上下游供應鏈逐步恢復正常之際，供需問題或將再次浮現。

電視面板 疫情

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