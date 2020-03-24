快訊

武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林百里：廣達已啟動線上工作 未來四周最重要

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

廣達（2382）董事長林百里今（24）日表示，廣達內部已經啟動防疫措施，並根據政府規定一步一步做，盡量把防疫工作做好，目前廣達已經在做線上工作，線上會議，尤其未來四個禮拜最重要，廣達目前盡量用視訊，人員也不要出國，客人也不要來，是處於封鎖狀態。

廣達今日宣布將協助健保署利用人工智慧，建置智慧醫療平台，林百里說：「目前我們的客人對台灣非常有信心，我們防疫做得好，給客人安全的供應鏈，也謝謝國家的幫忙與給我們照顧，讓台灣發光發亮一下。」

針對廣達與健保署的合作，林百里指出，廣達想建立人工智慧醫療平台，去年已經與幾個醫學中心合作，協助醫院蒐集醫療影像、血液、病理等數據，並透過運算達到精準醫療，由於台灣健保資料包含 DNA、生活習慣、系統都跟外國不同，因此運用台灣的資料庫進行分析，才能產生最有效的人工智慧模型，去年開始已跟健保署接洽。

目前廣達已與全台 12 家醫學中心合作，但仍屬單點合作模式，這次與健保署合作，將是廣達、健保署首次運用大數據合作打造平台，可提供全國學界、醫界、企業界使用，發展精準醫療。

廣達 健保 林百里

延伸閱讀

廣達捐贈平台助健保資料更好用 產學合作先受惠

美國同意豁免Apple Watch關稅 供應鏈振奮

雲端拉貨 伺服器台代工廠回春

電子代工五強 唱旺2020

相關新聞

齊心挺抗疫 宏達電贈400盒蘿蔔糕向衛福部同仁打氣

為感謝衛福部長陳時中及防疫團隊的辛勞，經國管理暨健康學院學生特別製作陳時中蛋糕打氣，宏達電自2017年就和疾管署合作開發...

Apple Watch獲美關稅豁免 供應鏈振奮

蘋果公司迎來好消息，美國貿易代表署（USTR）已經批准蘋果請求，同意豁免Apple Watch關稅，意味著該公司從中國大陸出口成品進美國無需繳納7.5%關稅，對相關供應鏈廣達（2382）、仁寶（2324）將有正面挹注。

台積電、聯發科聯手強彈 半導體全線紅

美國聯準會推出史無前例無上限量化寬鬆（QE）措施，激勵亞股全面反彈，台股權值指標台積電（2330）與聯發科（2454）今（24）日聯袂大漲，帶動半導體指數勁揚7.3%，類股全面反彈。

林百里：廣達已啟動線上工作 未來四周最重要

廣達（2382）董事長林百里今（24）日表示，廣達內部已經啟動防疫措施，並根據政府規定一步一步做，盡量把防疫工作做好，目...

新冠疫情影響 2月液晶電視面板出貨較原目標衰退10.2%

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖受新冠肺炎疫情影響，但受惠於面板...

2019上半年台灣公有雲市場達1.39億美元 年增25.6%

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤半年報，2019上半年台灣公有雲IaaS（基礎建設即服務）市場規模達...

5G頻譜數量比大小 台灣大林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日一早在臉書發文，列舉10個論點解釋並反擊同業，他強調...

林之晨：5G價值未必是大頻寬與速度 收訊是初期重點

台灣正式跨入 5G 元年，業者尚未開台，已經開始對消費者進行各種「教育」。台灣大總經理林之晨近期臉書也針對5G概念「開專...

奈米醫材子公司配合美麻州居家避疫 不影響財務業務

奈米醫材（6612）今（24）日在公開資訊觀測站公告指出，子公司AST Products配合美國麻州政府政策執行居家避疫...

印度將封城 鴻海、緯創當地組裝廠未停工

新冠肺炎衝擊印度，包括德里、孟買、加爾各答等地陸續進入封鎖狀態，不少國際公司工廠傳出停工消息，不過投資印度多年的鴻海、緯創昨（23）日均表示，截至昨日為止，印度工廠並未停工。外界解讀，這代表目前蘋果在印度的組裝供應鏈運作正常。

iPhone限購令解除 蘋果鏈最艱難時刻已過

蘋果官網宣布，取消大中華區與美國iPhone限購二支的禁令。外界認為，這對鴻海、大立光等供應鏈來說是好消息，意味供應鏈原本受新冠肺炎影響而導致生產線無法正常量產的狀況有重大改善，整體供貨最艱難的時刻已經過去。

非蘋報喜 小米鏈八成復工

蘋果解除大中華區與美國iPhone限購令之餘，非蘋手機大廠也傳出好消息。小米董事長雷軍宣布，線下逾1,800家小米門市恢復營業，同時小米的生產線全面復工、產能全開。

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

三立奪林口媒體園區地上權 展現衝刺休閒娛樂決心

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。