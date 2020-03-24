林百里：廣達已啟動線上工作 未來四周最重要

廣達（2382）董事長林百里今（24）日表示，廣達內部已經啟動防疫措施，並根據政府規定一步一步做，盡量把防疫工作做好，目前廣達已經在做線上工作，線上會議，尤其未來四個禮拜最重要，廣達目前盡量用視訊，人員也不要出國，客人也不要來，是處於封鎖狀態。

廣達今日宣布將協助健保署利用人工智慧，建置智慧醫療平台，林百里說：「目前我們的客人對台灣非常有信心，我們防疫做得好，給客人安全的供應鏈，也謝謝國家的幫忙與給我們照顧，讓台灣發光發亮一下。」

針對廣達與健保署的合作，林百里指出，廣達想建立人工智慧醫療平台，去年已經與幾個醫學中心合作，協助醫院蒐集醫療影像、血液、病理等數據，並透過運算達到精準醫療，由於台灣健保資料包含 DNA、生活習慣、系統都跟外國不同，因此運用台灣的資料庫進行分析，才能產生最有效的人工智慧模型，去年開始已跟健保署接洽。

目前廣達已與全台 12 家醫學中心合作，但仍屬單點合作模式，這次與健保署合作，將是廣達、健保署首次運用大數據合作打造平台，可提供全國學界、醫界、企業界使用，發展精準醫療。