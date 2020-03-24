齊心挺抗疫 宏達電贈400盒蘿蔔糕向衛福部同仁打氣

為感謝衛福部長陳時中及防疫團隊的辛勞，經國管理暨健康學院學生特別製作陳時中蛋糕打氣，宏達電自2017年就和疾管署合作開發疾管家，3月13日特別與新店行道會及豪鼎飯店共同贈送400盒蘿蔔糕給衛福部的同仁與志工，為抗疫期間日夜堅守崗位、帶領指揮全民防疫的全國最高衛生機構打氣加油。

宏達電董事長王雪紅雖因要務無法前往，但特別委派總管理長歐陽家立出席致意，代表董事長王雪紅向衛福部所有同仁致上最高敬意。他表示，「王雪紅董事長對於醫護人員日夜不休的投入防疫工作深感敬佩，HTC對於政府的防疫工作會全力予以支持」。

衛福部醫事司長石崇良對此表達感謝，他表示，「目前正值抗疫的關鍵期間，我們看到全國齊心抗疫，相當令人感動，台灣不僅有製造口罩的國家隊，也有使用科技防疫的國家隊，HTC居間協助甚多。希望大家要照顧好自我的身體與心理的健康，這才是讓國家社會穩定，進而成功防疫的關鍵」。

石崇良強調，「我們不是只有防疫，還借重很多大家的力量，如大家都知道的口罩國家隊，科技的國家隊，但接下來對心理的部分，我們的醫療有足夠的力量，但大家的心理，如果沒有夠堅強，這個社會就會不安，各國都是如此，一開始有疫情的時候，超市都會開始搶購，那種畫面一出來，大家就會更不安，過去幾次災難都是這樣」。

他說，「心靈的撫慰是非常非常重要的，現在已經看到有些失眠的病人比較多了，有一些憂鬱症也開始發作了，他們是比較脆弱的一群，容易受到社會事件的影響，所以在這個階段，我們必須透過各種宗教的力量，去安定民眾的心，所以這也是「國家隊」，我們需要太多的國家隊大家一起」。