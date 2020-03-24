2019上半年台灣公有雲市場達1.39億美元 年增25.6%

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤半年報，2019上半年台灣公有雲IaaS（基礎建設即服務）市場規模達1.39億美元，年成長率25.6%。前三大公有雲業者AWS、Microsoft、Google在台灣公有雲IaaS市場的市占率合計76.3%，台灣本地前兩大公有雲業者中華電信和遠傳電信分居第四和第五，前五大業者市場占有率約87%。

全球企業進行數位轉型的過程中，公有雲上龐大的運算、存儲資源是企業轉型時所不可或缺的利器，因此全球公有雲主要廠商包括 AWS、Microsoft、Google等近年來無不積極地搶占台灣企業市場客戶，並極力擴展在本地的經銷夥伴和業務開發人力。

三大公有雲業者中，AWS是最早進入台灣市場的業者，經過多年耕耘，在人力編制、服務內容品項和客戶數等方面都明顯處於領先的位置；Microsoft雖在台灣推出Azure的服務時間晚於同業，但挾其Windows Server和Office 365在台灣IT產業所具備的影響力，短短數年間佔有率快速提升。

Google是三大公有雲業者中唯一在台灣本地有建置資料中心的業者，加上具備獨家光纖海纜的優勢，因此相對同業能提供更低延遲的雲服務，加上近年積極招募人才加入Google Cloud團隊，已逐漸打入各垂直市場。

本土業者方面，兩大業者近年對公有雲市場發展策略愈趨積極，除繼續推動自有品牌雲服務外，也開始加入三大公有雲業者的本地經銷夥伴行列。例如：中華電信國際分公司銷售AWS雲服務產品給本地企業用戶，遠傳電信在2019上半年收購Nextlink（博弘雲端科技）後，亦成為AWS的台灣主要經銷夥伴；另外Microsoft、Google也和台灣三大電信業者達成一定程度的合作關係。

身為台灣公有雲市場的在地領導品牌，中華電信hicloud面對國外公有雲業者的積極搶攻，仍可以保持每年兩位數的營收成長，主要歸功於其較早進入本地企業市場、以及具備電路、VPN、資安和既有通路的優勢，加上資料流量的計價模式和三大公有雲業者相異，使中華電信能提供更具競爭力的價格給本地企業用戶。

另一本土公有雲業者遠傳電信亦具備相似的特點，加上政府的法規要求限制某些產業如：政府單位、銀行與醫院等資料上雲不能離境，因此台灣電信業者在本地公有雲市場仍有相當大的空間可以發展。