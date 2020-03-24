千萬會員回娘家！PChome 24h購物推「24力會員日」

為感謝會員長期支持，網家邀請千萬會員回娘家，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（24）日宣布結合品牌舉辦「24力會員日」，全站特定商品消費滿1元，即可領取84折折價券，現領現折，打造「24日會員回娘家」的線上盛典，更精選24大品牌優惠商品。此外，因應近期防疫商品熱銷，網家亦推出「抗菌防護專區」全站500萬種商品回饋無上限。

另，新冠肺炎疫情，刺激消費者行為轉移至線上，同時吸引品牌商強化線上行銷。網路家庭（8044）積極結盟品牌搶攻市場，一連兩天發表新布局，繼日前攜手屈臣氏開旗艦店後，今天也宣布「微軟旗艦館」於PChome 24h購物開幕，成為微軟全台電商通路最大合作夥伴，持續擴大多元品牌策略布局。

網家表示，微軟旗艦館主要販售Surface筆電、Office軟體、鍵鼠周邊、Xbox數位等系列商品，近期在家工作族群增加，帶動人氣商品Office 365軟體買氣升溫，其可支援雲端工作與線上通話、多人共享存取與協作等功能，提高工作效率，即日起至3月31日前開館慶期間，購入指定Office系列軟體，加碼回饋最高500點現金積點。

蝦皮購物今天也宣布，即日起推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動，提供5,000組百元購物金，為前線的醫護人員加油打氣。基於要滿足民眾的防疫、民生需求，蝦皮也匯集居家必備的日用品、食品及防疫商品等提供優惠，讓全民可以「安心在家上蝦皮」，做全民抗疫最強力的後援。