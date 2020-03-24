快訊

「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

千萬會員回娘家！PChome 24h購物推「24力會員日」

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
PChome 24h購物重磅宣布開幕「微軟旗艦館」，並攜手消費者最愛的一線品牌獻上實質回饋。圖／網家提供
PChome 24h購物重磅宣布開幕「微軟旗艦館」，並攜手消費者最愛的一線品牌獻上實質回饋。圖／網家提供

為感謝會員長期支持，網家邀請千萬會員回娘家，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（24）日宣布結合品牌舉辦「24力會員日」，全站特定商品消費滿1元，即可領取84折折價券，現領現折，打造「24日會員回娘家」的線上盛典，更精選24大品牌優惠商品。此外，因應近期防疫商品熱銷，網家亦推出「抗菌防護專區」全站500萬種商品回饋無上限。

另，新冠肺炎疫情，刺激消費者行為轉移至線上，同時吸引品牌商強化線上行銷。網路家庭（8044）積極結盟品牌搶攻市場，一連兩天發表新布局，繼日前攜手屈臣氏開旗艦店後，今天也宣布「微軟旗艦館」於PChome 24h購物開幕，成為微軟全台電商通路最大合作夥伴，持續擴大多元品牌策略布局。

網家表示，微軟旗艦館主要販售Surface筆電、Office軟體、鍵鼠周邊、Xbox數位等系列商品，近期在家工作族群增加，帶動人氣商品Office 365軟體買氣升溫，其可支援雲端工作與線上通話、多人共享存取與協作等功能，提高工作效率，即日起至3月31日前開館慶期間，購入指定Office系列軟體，加碼回饋最高500點現金積點。

蝦皮購物今天也宣布，即日起推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動，提供5,000組百元購物金，為前線的醫護人員加油打氣。基於要滿足民眾的防疫、民生需求，蝦皮也匯集居家必備的日用品、食品及防疫商品等提供優惠，讓全民可以「安心在家上蝦皮」，做全民抗疫最強力的後援。

蝦皮策略暨數據分析總監梁日威表示，感謝醫護人員的辛苦付出，堅守第一線防線守護台灣。蝦皮期望透過購物金傳遞感謝，也願吸引更多企業為前線醫護人員加油打氣！蝦皮不只應援醫護人員與全民，也將盡力滿足消費者防疫期間的民生物資需求，期望與全民一同度過疫情難關。

PChome 24h購物「24力會員日」全站特定商品消費滿1元，即可現領現折84折折價券，打造「24日會員回娘家」的線上盛典。圖／網家提供
PChome 24h購物「24力會員日」全站特定商品消費滿1元，即可現領現折84折折價券，打造「24日會員回娘家」的線上盛典。圖／網家提供

醫護人員

延伸閱讀

阿中部長加油！高雄這家炒飯優惠醫護人員半價

印尼醫護感染新冠肺炎激增 官民急籌防護裝備

高雄旅宿餐飲業挺醫護 房價3折到店吃炒飯半價

微軟高階筆電Surface Book 3 可能換上AMD處理器

相關新聞

5G頻譜數量比大小 台灣大林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日一早在臉書發文，列舉10個論點解釋並反擊同業，他強調...

林之晨：5G價值未必是大頻寬與速度 收訊是初期重點

台灣正式跨入 5G 元年，業者尚未開台，已經開始對消費者進行各種「教育」。台灣大總經理林之晨近期臉書也針對5G概念「開專...

奈米醫材子公司配合美麻州居家避疫 不影響財務業務

奈米醫材（6612）今（24）日在公開資訊觀測站公告指出，子公司AST Products配合美國麻州政府政策執行居家避疫...

印度將封城 鴻海、緯創當地組裝廠未停工

新冠肺炎衝擊印度，包括德里、孟買、加爾各答等地陸續進入封鎖狀態，不少國際公司工廠傳出停工消息，不過投資印度多年的鴻海、緯創昨（23）日均表示，截至昨日為止，印度工廠並未停工。外界解讀，這代表目前蘋果在印度的組裝供應鏈運作正常。

iPhone限購令解除 蘋果鏈最艱難時刻已過

蘋果官網宣布，取消大中華區與美國iPhone限購二支的禁令。外界認為，這對鴻海、大立光等供應鏈來說是好消息，意味供應鏈原本受新冠肺炎影響而導致生產線無法正常量產的狀況有重大改善，整體供貨最艱難的時刻已經過去。

非蘋報喜 小米鏈八成復工

蘋果解除大中華區與美國iPhone限購令之餘，非蘋手機大廠也傳出好消息。小米董事長雷軍宣布，線下逾1,800家小米門市恢復營業，同時小米的生產線全面復工、產能全開。

大立光技術進化 毛利率衝

大立光技術升級再進化，傳將推出可加強廣角品質的自由曲面技術（Freeform lens），並將創全球首例，導入手機鏡頭應用，預計今年第4季搭載於非蘋客戶新機，單價較既有產品高兩成，有利於提升平均單價及毛利率。

大立光資本支出、研發費用 創高

大立光憑藉技術及產能優勢稱霸全球手機鏡頭市場，公司在資本支出與研發投入毫不手軟是關鍵。據大立光最新財報，去年資本支出與研發費用同創高，研發費用為37.64億元，年增15.5%；因加快獵地擴產腳步，資本支出約85億元，年增32.5%，今年可望再衝高。

產能全開 樺漢：全年本業看增3成

擺脫疫情干擾，工業電腦大廠樺漢（6414）目前產能已全開，樺漢因接到美國零售業及彩票機新業務，看好第二、第三季訂單強勁，且對下半年營運展望樂觀，全年仍維持本業成長三成目標不變。

沒有砍單問題 群聯看旺自駕車、遊戲機需求

記憶體控制晶片廠群聯（8299）董事長潘健成對於今（2020）年產業後市做出預期，潘健成表示，今年以來全球記憶體市況確實受到新冠肺炎疫情影響，不過，到目前為止，對群聯的影響，只有部份訂單遞延，完全沒有外傳砍單的情況，同時，他對未來自駕車及遊戲機對該公司的帶來營運效益相當樂觀。

華碩推新品 鞏固商用NB龍頭寶座

PC品牌廠華碩（2357）鞏固台灣商用筆電龍頭寶座，今（23）日宣布推出「ASUS ExpertBook B9」，主打其為全球最輕的14吋商用筆電，由於時值新冠肺炎疫情延燒，企業遠距上班成顯學，也讓近期相關商用筆電需求大增。

美仍執全球半導體牛耳 台灣第4

美國新冠肺炎確診人數快速攀升，對美國科技產業形成威脅，然而根據市調機構IC INSIGHTS調查，美國去（2019）年在IC設計及垂直整合半導體廠（IDM）仍執全球牛耳，占全球IC市場總量55%；台灣則直追歐洲之後位居第四，總量占比6%。

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

王定宇：3月底大量工廠停工恐有台商回台潮

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

中鋼董事會通過 配發現金股利0.5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。