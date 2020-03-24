5G頻譜數量比大小 台灣大林之晨：門外漢觀點

電信三雄5G論戰持續延燒，台灣大（3045）總經理林之晨今（24）日一早在臉書發文，列舉10個論點解釋並反擊同業，他強調，5GHz 即使拿到 100MHz，都做不出 5G 的速度，因此第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題，要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。

林之晨繼上次臉書發文「你不知道的5G 1 - 什麼是頻譜魚頭？魚肚？魚尾？」，今早在臉書再度發出第二篇「你不知道的5G - 2 - 40MHz、60MHz、80MHz，5G 頻譜到底多少才夠用？」列舉10個論點解釋並反擊同業。

林之晨表示，第一集我們破解了魚頭、魚尾的迷思，這次，我們就來探討數量的價值。到底 40MHz、60MHz、80MHz 分別代表什麼意思？多少頻譜才夠用？

林之晨指出，3.5GHz 即使拿到 100MHz，都做不出 5G 的速度，因此第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題。要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。

而頻譜的多寡，主要影響一個網路的尖峰容量。3.5GHz 主功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，且這次 5G 競標失速，讓 3.5GHz 價格非常昂貴，因此不是拿越多就越好，而該拿適量頻譜，保留實力做好基地台建設，發展服務與應用，加速轉型才是王道。

此外，3.5GHz 不是 5G 頻譜的唯一，而只是7種5G 頻譜之一。一個高效率、高品質、高涵蓋的全方位 5G 網路，需要綜合使用低、中、高頻頻譜，才能完成佈建，無法單靠 3.5GHz 頻譜打天下。

最後，以電信業而言，所有頻譜持有的差距，都是短期狀態，政府每二至三年就會釋照，業者視用戶需求成長狀態，添購適量頻譜來擴充尖峰容量。

林之晨表示，作為一個理性的業者，面對第一次競標，當然是拿目前夠用的頻譜就好，畢竟短期內用戶對 3.5GHz 尖峰容量的需求不大，保留資本投在基地台建設與應用服務的發展上，才能提升對用戶的整體價值。