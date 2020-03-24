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林之晨：5G價值未必是大頻寬與速度 收訊是初期重點

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣正式跨入 5G 元年，業者尚未開台，已經開始對消費者進行各種「教育」。台灣大總經理林之晨近期臉書也針對5G概念「開專欄」解釋，今（24）日他在臉書上指出，多少頻譜、頻寬才夠用，未必由速度決定。

他認為早期5G開台，「收訊」比「速度」更重要，更挑戰目前較多頻寬量的中華電信，他暗示現在拿到90MHz的頻譜，速度做不到真5G，「要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。」

中華電信對此並無回應，不過內部有主管笑說：「速度也許不是重點，但會是一個賣點。」5G強調的低延遲，正需要頻寬支援，至於收訊，對中華電信也不是問題。

台灣大在5G競標中，拿到了60MHz，保留較多的現金，但也被質疑「速度是否夠快」。林之晨認為，5G要看的是「綜合戰力」，速度是一個可理解的價值訴求，但不是最大價值，加上5G主要應用效應在戶外而非室內，他認為現階段的頻寬足以支應需求，收訊更重要，未來可以按照政府的釋照進度，逐步增加頻寬，屆時配合興起的應用，才有其意義。

5G 中華電信 林之晨

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