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施耐德推邊緣運算解決方案 助客戶建置新世代資料中心

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

能源管理及自動化領域的數位轉型大廠的法商施耐德電機Schneider Electric宣布，旗下關鍵電力事業部在2019年共斬獲了20多個國際獎項，這些獎項橫跨領導力、產品和計劃等領域，充分展現施耐德在資料中心和IT基礎建設領域的領導地位。

關鍵電力事業部最近更在獨立研究機構Canalys的「2019 EMEA通路領導力矩陣 中獲得冠軍 頭銜，同時在許多產業分析專家及產業機構的各項評比中名列前茅。

施耐德電機表示，關鍵電力事業部在資料中心產業的歷史十分長久，現今該部門正在推動全面的網路邊緣轉型。其資料中心和邊緣運算解決方案在2019年屢屢獲獎而備受肯定，其中EcoStruxureTM IT Expert，是業界第一個以雲端為基礎的新世代資料中心基礎建設管理解決方案，該解決方案榮獲多個獎項。

EcoStruxureTM Pod資料中心榮獲「2019年電機評論獎」中的「年度最佳資料中心設計和建設產品」，此榮譽彰顯了施耐德在資料中心基礎建設市場和解決方案領域的創新為業界之冠。

根據Infonetics Research的資料顯示，每年光是環境風險所造成的停機意外佔了資料中心運作中斷原因的11%。針對邊緣資料中心環境的管理及監控，施耐德推出了NetBotz 監控管理系統，包含NetBotz Rack Monitor 750和NetBotz Camera Pod 165。

NetBotz 750從根本全面創新，透過多種感測器以及監視設備，為IT專業人員提供必要的監控能力，以應對邊緣資料中心等高度專業化的關鍵設施可能發生的環境威脅，如失火、風災等嚴重意外，不僅可協助簡化IT專業人員在管理上的困難度，也能有效降低邊緣資料中心的實體安全風險。

以UPS不斷電系統以及機房基礎設施管理著名的APC by Schneider Electric，為施耐德旗下重要關鍵電力品牌。全球合作夥伴網路十分完備，共有超過150,000個IT解決方案提供商。為確保合作夥伴持續成長，推動建立及改善合作夥伴計劃和教育機會，提供業界最佳的協助。

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