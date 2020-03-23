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偏光片Q2維持漲價步調 法人：估漲5%到10%

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

新冠肺炎疫情恐衝擊終端需求，據傳，面板價格漲勢可能在4月趨緩。不過，偏光片仍將維持漲價步調，業界人士表示，第二季中國大陸面板廠仍有10.5代廠產能將開出，但偏光片產能仍緊，原則上是「漲定了」，漲幅落在5%到10%，甚至不排除會更高。

中國偏光片廠占全球四成產能，因新冠肺炎疫情，供給受到影響。台廠誠美材（4960）和明基材（8215），產能多數在台灣，被影響程度相對較小，近期產能滿載，市場預期，其屆時可望受惠漲價，業績有撐。

明基材偏光片產能集中在台灣，產能目前維持滿載。明基材表示，以全力先滿足手上客戶需求為優先，仍會以提高高附加價值產品為主要策略，訂單能見度較能確定的是近一個月的狀況；價格部分，在面板價格持續調漲下，應適時及合理反應偏光片價值及成本，會努力朝爭取應有價值的方向規劃。

展望今年上半年，明基材指出，第一季上、中、下游狀況混亂，不過已持續趨穩，第二季不確定性高，大環境有挑戰，但仍有其他機會，比如因應大環境延伸出的宅經濟、遠距應用等需求，都需要面板，就是其中之一。另，醫材、先進電池材料等新事業，亞洲消費及醫療市場逐步快速恢復中，持續往成長方向走，目前皆順利發展進行中。

誠美材自去年起，積極拓展新客戶，業界人士表示，誠美材出貨給韓系客戶主要為IT應用，日系客戶則是出電視產品；第三季開始，OLED手機產品可望開始少量出貨；此外，車載應用也正跟日系客戶接洽中，最快今年第四季能有初步成果。

明基材 面板 疫情

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