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威潤與友達簽署合作備忘錄 攜手攻車用市場

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

威潤（6465）今（23）日宣布，與友達（2409）簽署合作備忘錄，將於車載資通訊領域展開合作，結合雙方的優勢與資源，發展電動車應用解決方案及車聯網通訊相關技術，力攻智慧車載商機。

威潤表示，目前雙方已針對日本車廠電動車案子積極進行洽談與產品整合，計劃結合威潤衛星定位監控硬體及友達的系統平台技術與AI、雲端平台管理技術，共同開發車載影像資通訊（Video Telematics）解決方案，並透過威潤通路與品牌優勢將此解決方案優先推廣至北美、日本等高端市場。

威潤指出，目前日本已有數家大型商社與知名客戶，對於即將推出的車載影像資通訊解決方案表達高度期待與需求，相信與友達的合作將可促成優勢互補，在全球電動車前裝市場、全球物流車隊管理後裝市場等領域，攜手爭取更多商機。

友達近年積極推動價值轉型與新事業布局，期能以過去多年20累積的優勢，擴大上下游軟硬整合服務，滿足客戶一站式購足需求。友達長期耕耘車用面板領域，領先推出多項應用於車載的關鍵顯示技術，更於去年成立系統暨解決方案事業總部（System and Solution Business），結合硬體設計部門、軟體部門及AI軟體研發部門，聚焦發展商用與車用解決方案。

威潤自成立以來即專注於後裝市場自有品牌衛星定位監控產品開發與行銷，目前已是日本車載資通訊市場第一品牌、並吸引北美大型系統整合商、日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、及多家知名車廠等客戶前來洽談合作。自2019年與日本大型車廠直接對接、合作車聯網通訊盒開發案，並成功開發出100%客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品後，威潤成為目前全球唯一一家以自有品牌起家，但是已有前裝市場專案經驗的廠商，順利取得前裝市場入場券。

友達 資通訊 車聯網

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