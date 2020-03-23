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疫情帶動居家辦公 資安業者提醒9大安全技巧

中央社 / 台北23日電

為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，大型企業著手推動居家辦公和測試相關設備。資安業者Check Point為員工及企業提供9大實用安全居家辦公技巧，協助企業保護資料和網路。

Check Point今天指出，亞洲已有數百萬名員工在家辦公，透過網路連接及各式各樣的雲端辦公軟體系統和SaaS（軟體即服務）應用，人們可以將工作從辦公室無縫轉移到書房，但大多數企業無力支援這麼多員工同時居家辦公，且員工在家辦公時可能也會對工作內容較為疏忽。

Check Point表示，隨著企業採取居家辦公日漸成為趨勢，當務之急是檢查並增強員工在遠端存取企業資料時的安全性，因此Check Point提供9大實用安全居家辦公技巧。

針對員工方面，Check Point建議應注意4項技巧，包括審視並加強電子郵件或工作應用程式等遠端資料的登入密碼；點開可疑連結時持謹慎態度，只下載由可靠來源提供且可以驗證的內容；必須使用家用或個人電腦辦公時，務必諮詢IT團隊如何透過安裝有效的防毒或安全軟體來加強裝置安全性；確保家中無線網路設置高強度密碼，不會被訊號範圍內的其他人存取和連接。

Check Point也針對企業提出5項安全技巧，包括在制定整體居家存取計畫時必須採取「零信任」心態，以最高警覺心仔細驗證每一個存取請求；提前思考如何應對透過員工裝置來入侵企業網路的攻擊；對基礎建設進行壓力測試，確保員工在家中辦公時能處理大量流量；需識別、指定和標記敏感性資料，以便制定相關策略；替員工進行級別劃分，確保不同級別的存取權限對應不同級別的資料敏感度。

軟體 疫情

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