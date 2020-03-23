資策會攜工藝中心 推出線上虛擬博物館

國立台灣工藝研究發展中心與資策會合作，獲鴻海旗下鴻圖支持，共同策展線上虛擬博物館，民眾在家也能透過虛擬實境（VR）動態導覽。

資策會指出，線上博物館展覽內容除了陶瓷創作外，這次加碼展出第4屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽展獲獎作品，以VR動態微觀的技術，讓民眾品味精巧的金工創作。

工藝中心主任許耿修表示，民眾配合防疫政策，大幅降低出入公共場所，為持續將藝術美感融入大眾生活，博物館可以主動出擊，與資策會合作，利用3D動態環景及VR技術，創造一個現場與雲端無縫的文化體驗空間。

資策會數位教育研究所所長蔡義昌指出，下個階段將從人文視野的角度出發，協助文化演藝團體，導入適性的文化科技，全面升級表演的內容及形式。

謝嘉亨「經典世代—陶瓷創作展」與第4屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽展的3D VR實境動態展廳，即日起開放民眾參觀，線上展廳網址。