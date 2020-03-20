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康舒總經理高青山退休 由許介立接任

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

康舒科技(6282)今(20)日董事會通過原總經理高青山准予退休，並由康舒科技執行副總許介立接任。

康舒今日舉行線上法說會，去年合併營收205.83億元，年增9.9%，稅後純益14.85億元，每股純益(EPS) 2.87元。康舒表示，今年本業將穩定獲利，營收主要來自本業，而新冠肺炎疫情疫情對於訂單反而是正面的影響。

過去消費及工業電源兩大產品比例約6:4，今年基本上維持這樣比例，不過受到新冠肺炎疫情影響，有可能變成5:5；至於新能源事業營收占比逐年提升，去年已達3%至5%。

近年來康舒精實紮根，在消費及工業電源兩大產品穩健成長，並且在綠色新能源事業佈局逐步開花結果，去年營收再度重返200億元大關，獲利在土地資產活化挹注下持續增加，EPS 2.87元是2012年以來最佳的表現。

康舒 營收 疫情

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